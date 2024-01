Zmiany w państwowych spółkach. Kolejna decyzja Budki

Borys Budka poinformował w środę o swojej kolejnej decyzji dotyczącej zmian w składach kierownictwa spółek Skarbu Państwa. Tym razem dotknęły one Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ze stanowiskiem pożegnał się Wojciech Kałuża.

"Kolejna dobra wiadomość. Wojciech Kałuża – symbol tego, co najgorsze w PiS – odwołany z zarządu JSW S.A." – napisał Budka w serwisie X.

twitter

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Kałuża w JSW

Wojciech Kałuża został powołany na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju JSW w grudniu 2022 r. O polityku zrobiło się głośno, kiedy po ostatnich wyborach samorządowych zmienił barwy partyjne. W 45-osobowym sejmiku województwa śląskiego PiS, z którego list wybrano 22 radnych, zdobył większość 23 głosów dzięki pozyskaniu Kałuży, który w wyborach startował z listy Koalicji Obywatelskiej.

Zachowanie Kałuży wywołało oskarżenia o korupcję polityczną i dyskusję w ogólnopolskich mediach.

Rewolucja w SSP

Jak donoszą media, w najbliższych tygodniach w kontrolowanych przez Skarb Państwa spółkach ruszy kadrowa karuzela. Całość nadzoruje szef MAP Borys Budka.

"Kilka dni przed końcem roku z resortu aktywów państwowych trafiły pisma do państwowych podmiotów o zwołanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy. To kluczowy krok do wymiany członków rad nadzorczych, a później zarządów w spółkach" – podaje portal Business Insider.

Ze względu na przepisy, zwołanie walnych zgromadzeń będzie możliwe najwcześniej na przełomie stycznia i lutego. "Nowa koalicja nie spieszy się z uruchomieniem kadrowej miotły, bo musiałaby w szybkim tempie znaleźć kilkuset chętnych do rad nadzorczych i zarządów w kluczowych spółkach Skarbu Państwa. Z grona dużych spółek informacje o planowanych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy podały jedynie Orlen, Enea i PGE. W dwóch ostatnich przypadkach odbędą się one na wniosek resortu Borysa Budki" – czytamy.

Czytaj też:

Znika jedno ministerstwo. Na jego miejsce powstały dwaCzytaj też:

Człowiek Kaczyńskiego odwołany z Orlenu. Budka: Potwierdzam