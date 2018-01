Kosztowne e-marzenia

Gdy jadą, niemal ich nie słychać. W całej Europie jest jednak o nich coraz głośniej. Samochodów hybrydowych oraz elektrycznych z roku na rok jest na drogach coraz więcej. Cicha jazda to tylko jeden plus. Dla nabywców, którzy dali się przekonać do zmiany, ważne są również niższe koszty eksploatacji. Wynikają one m.in. z wykorzystania tańszej energii elektrycznej (przejechanie 100 km autem elektrycznym kosztuje obecnie ok. 6 zł) oraz z prostszej konstrukcji napędu, która nie wymaga wymiany filtrów czy oleju.