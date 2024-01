Ruszyła kolejna wypłata środków z KPO. Na co pójdą 332 mln zł?

Pieniądze pochodzą z zaliczki w wysokości 5 mld euro, jaka trafiła do Polski pod koniec grudnia z programu REPowerEU, który jest częścią Krajowego Planu Odbudowy.

Część dotacyjna zaliczki, ponad 550 mln euro (ok. 2,5 mld zł) jest wykorzystywana na bieżące finansowanie inwestycji przez Polski Fundusz Rozwoju. Dotychczas wypłacono ponad 53 mln zł.

18 stycznia PFR zaczął wypłacać ponad 322 mln zł na wsparcie kolejnych projektów.

Pełczyńska-Nałęcz: Pieniądze z KPO przełożą się na każdy obszar naszego życia

– Pieniądze z KPO i europejskich funduszy strukturalnych są ogromne, przełożą się na każdy obszar naszego życia. Kluczowa jest dobra ich inwestycja – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister zaznaczyła, że środki z zaliczki REPowerEU trafią m.in. do rolników. – Na modernizację i na infrastrukturę w rolnictwie mamy już 40 tys. podpisanych umów – poinformowała szefowa resortu.

Przekazane w czwartek środki z zaliczki REPowerEU zostaną przeznaczone na inwestycje w kilku obszarach:

– zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech – dofinansowanie kosztów budowy lub remontu budynków, w których realizowana będzie opieka, np. modernizacja żłobków – ok. 1 mln zł;

– miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 2,8 mln zł;

– rolnicy i rybacy oraz MŚP z sektora rolno-spożywczego na projekty dot. wyposażenia i modernizacji infrastruktury (obiekty produkcyjne, magazyny, maszyny, pojazdy nisko- i zeroemisyjne, systemy informatyczne wspierające procesy produkcyjne itp.) oraz centra dystrybucyjno-magazynowe, rynki hurtowe – 20,3 mln zł;

– termomodernizacja budynków mieszkalnych – 1,8 mln zł;

– zwiększenie efektywności energetycznej budynków jedno- i wielorodzinnych i upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł energii – refundacja w ramach programu "Czyste powietrze" – 200 mln zł;

– wyrównanie poziomu wyposażenia szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przenośny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – vouchery dla nauczycieli na zakup laptopów – 96,2 mln zł.

