Niepokojące doniesienia. "Do MF wrócili dyrektorzy z czasów mafii vatowskich"

– Już teraz widzimy, że Donald Tusk po raz kolejny okłamał Polaków. W kampanii mówił, że nic co dane nie będzie zabrane, a tymczasem mamy uderzenie w emerytów, mamy powrót stawki VAT na żywność, mamy ograniczenie tarczy energetycznej. Mamy podwyżki, jeśli chodzi o wodę – mówiła podczas konferencji prasowej Anna Gembicka, poseł PiS.

Polityk dodała, że odbiera informacje, dotyczące coraz większych problemów budżetowych i tego, że koalicja rządząca nie potrafi sobie poradzić z budżetem państwa. – Mamy mniejsze wpływy z VAT-u, mamy opóźnienie wdrożenia krajowego systemu e-faktur. Mało tego, do Ministerstwa Finansów wrócili ci dyrektorzy, za czasów których, mafie VAT-owskie hulały po Polsce – przekazała.

14. emerytura. "Chcemy poznać kwotę"

W czwartek Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd zdecydował, że kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastka, zostanie wypłacone we wrześniu 2024 roku. Świadczenie otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów

– Domagamy się zdecydowanie od rządu, by jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego określona została kwota czternastej emerytury. Chcemy ją poznać. Polacy mają prawo przed dokonywanym wyborem przy urnach znać prawdę, znać rzeczywistość. Rozmawiam z Polakami. To są rozmowy, których Platforma Obywatelska nie słyszy. Bo szczerze powiem, że jeżdżąc po swoim okręgu, widuję piękne banery, ale nie widuję tych polityków. Oni nie wychodzą do ludzi, oni nie rozmawiają z ludźmi, oni ludzi nie słuchają. Natomiast ludzie są przerażeni, przerażeni są tymi podwyżkami, z którymi już musieli się zmierzyć po 1 kwietnia i przerażeni są tymi prognozami, które dostają na fakturach, jeśli chodzi o ceny energii i gazu – mówiła Małgorzata Gosiewska.

Waldemar Buda dodał z kolei, że "ochota rządu, aby zabrać 14. emeryturę jest ogromna". Jak dodał, dopóki prezydentem jest Andrzej Duda nie dojdzie do tego, gdyż świadczenie ma wymiar ustawowy. Rząd może jednak "manipulować" jego wysokością.

