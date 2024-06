Jeszcze więcej złota w rezerwach walutowych. NBP podał dane za maj

Oficjalne aktywa rezerwowe ogółem miały na koniec maja wartość 191,8 mld euro wobec 192,4 mld euro w kwietniu.

Na początku czerwca prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował, że NBP dokonał zakupu 5 ton złota od początku tego roku i zamierza kontynuować nabywanie tego kruszcu aż do osiągnięcia 20 proc. udziału złota w rezerwach walutowych (wobec ponad 13 proc. obecnie).

Większy udział złota w rezerwach walutowych. NBP dąży do 20 proc.

W lutym br. Glapiński przekazał, że zarząd zdecydował o zwiększeniu zasobów złota do 20 proc. rezerw walutowych z obecnych ok. 13 proc. Później wiceprezes NBP i pierwszy zastępca prezesa Marta Kightley podała, że bank centralny będzie zwiększać rezerwy złota do 20 proc. w tym i przyszłym roku.

NBP podał pod koniec kwietnia, że zasoby złota w gestii banku centralnego wynosiły 11,53 mln uncji, tj. 358,7 ton o wartości 93,59 mld zł na koniec 2023 r. Na koniec 2022 r. NBP posiadał 7,35 mln uncji złota, tj. 228,7 ton, o wartości 58,65 mld zł.

