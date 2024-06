Polska 2050 składa projekt ustawy. Ma obniżyć jedną ze składek

– Składamy projekt ustawy, który dotyczy składki zdrowotnej, dotyczy wprowadzenia jasnych czytelnych zasad dotyczących płatności składki zdrowotnej, a także obniżenia tego zobowiązania, które zostało w sposób nadmierny rozciągnięte do rozmiarów absolutnie niedopuszczalnych przez tzw. Polski Ład – powiedział Mirosław Suchoń.

Trzy progi dochodowe

– Dzisiaj klub parlamentarny Polska 2050 – Trzecia Droga składa do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który zawiera konkretne rozwiązania. Po pierwsze wprowadzamy jasne i czytelne zasady, zgodnie z którymi będą trzy progi w zależności od dochodu, według których polscy pracownicy, polscy przedsiębiorcy będą płacili składkę zdrowotną – przekazał polityk.

Jedna składka zdrowotna

– Druga niesłychanie ważna zasada to fakt, że będzie płacona tylko jedna składka zdrowotna. Niezależnie od liczby tytułów, osoby pracujące na wielu etatach, na różnych umowach, czy też prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie pracujące na umowach będą płaciły tylko jedną składką zdrowotną, uzależnioną od globalnej sumy przychodów – kontynuował.

Petru: Więcej zostanie w kieszeniach

Poseł Ryszard Petru przekonywał, że proponowane rozwiązanie umożliwi obniżenie składki zdrowotnej dla wszystkich pracujących, zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców. – To, co niesłusznie zostało Polakom zabrane, musi być im oddane, Chcemy być partią wysokich wynagrodzeń, chcemy, żeby Polacy dużo zarabiali. To jest formuła, w której obniżając składkę zdrowotną, zostawiamy więcej w kieszeniach Polaków, oni będą lepiej wiedzieli, jak te pieniądze wydać – argumentował były lider Nowoczesnej.

Polityk oznajmił, że propozycja kosztuje 15 miliardów złotych. – Mamy świadomość tego ubytku, ale jednocześnie wskazujemy kilka miejsc w budżecie państwa, w finansach publicznych, które umożliwią zrekompensowanie tego ubytku i nawet więcej z nawiązką. Dlatego, że od momentu przejęcia władzy nie dokonaliśmy jeszcze głębokiego przeglądu wydatków poszczególnych resortów, szczególnie funduszy pozabudżetowych, mówię o Funduszu Covidowym, na którym można zaoszczędzić co najmniej 8 miliardów – dodał.

