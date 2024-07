Grupa Azoty wstrzymuje jedyną w Polsce produkcję melaminy. Powodem wysokie koszty energii

– W przypadku dwóch z trzech instalacji melaminy wykorzystujemy technologię wysokociśnieniową, pozwalającą wytwarzać najlepszy jakościowo produkt. Niestety wyzwaniem pozostają koszty produkcji, a konkretnie warunki konkurencyjne, w jakich funkcjonuje przemysł chemiczny w Europie. To przede wszystkim import z Chin, USA, Trynidadu, czyli kierunków, w których nie obowiązują regulacje dotyczące CO2, stąd nie ma konieczności zakupu uprawnień do emisji – powiedział wiceprezes Grupy Azoty i prezes Grupy Azoty Puławy Hubert Kamola, cytowany w komunikacie.

Dodał, że tamtejsi producenci chętnie kierują swoje produkty na rynek europejski. – Podkreślamy, że standardy pracy i technologii instalacji w UE są na najwyższym poziomie. Pamiętajmy, że to z Europy pochodzą technologie wytwarzania melaminy. Mając na względzie wszystkie te czynniki, kluczowe jest prowadzenie rozmów i działań w kierunku uwzględnienia zapisów dotyczących melaminy w regulacjach w ramach CBAM. Cel to równoważenie kosztów emisji – to jest zadanie na najbliższy czas – oświadczył Komola.

Produkcja melaminy w Puławach wstrzymana

Jak wyjaśnia spółka, koszty związane z podstawowym surowcem, gazem ziemnym oraz z energetyką w zakresie cen emisji są obecnie największym wyzwaniem. Punktem odniesienia są w tym przypadku producenci spoza UE, którzy nie muszą ponosić tak wysokich kosztów.

Według komunikatu Grupa Azoty Puławy zabezpieczyła operacyjny zapas melaminy. Produkcja zostanie wznowiona w momencie, gdy na rynku będzie możliwe uzyskanie akceptowalnej ceny melaminy, w stosunku do poziomu kosztów produkcji – podano.

W ostatnim czasie produkcja melaminy w ZA Puławy prowadzona była jedynie na jednej z trzech linii – Melamina III. Wznowiona została w lutym 2024 r. Przeprowadzono też remont linii Melamina II. Pierwsze ograniczenia w produkcji melaminy zaczęły się na początku lipca 2022 r.

Grupa Azoty Puławy jest jedynym producentem melaminy w Polsce – przypomniano.

Co to za substancja?

Melamina służy do wyrobu szerokiego asortymentu żywic syntetycznych mających zastosowanie w procesach wytwarzania laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów – w tym lakierów piecowych także dla przemysłu motoryzacyjnego, środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego i papierniczego, tworzyw dla przemysłu elektrotechnicznego i wytwarzania przedmiotów gospodarstwa domowego.

Melamina stosowana jest również do produkcji środków ognioochronnych oraz do modyfikacji betonu.

Grupa Azoty

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

ZA Puławy wchodzą w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty. Ich skonsolidowane przychody sięgnęły 4,4 mld zł w 2023 r.

