Rząd bierze się za AI. Jest projekt aktu prawnego

– Pracujemy nad ustawą, która będzie wdrażała akt o sztucznej inteligencji. […] Ustawa […] już jest konsultowana, już jest po pierwszych konsultacjach. Będą kolejne konsultacje, cały czas jesteśmy w procesie, bo jest wielu partnerów – powiedział Gawkowski w TVN24.

– Akt o sztucznej inteligencji jest jednym z najważniejszych elementów budowania odpowiedzialności, żeby człowiek nie pogubił się w nowej technologii i żeby nowa technologia nie zaczęła sztuczna inteligencja decydować za człowieka, jeżeli chodzi o biometrię, decydowanie o tym jak można jej używać w medycynie – podkreślił.

Wcześniej wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski informował, że 1 sierpnia – czyli w dniu wejścia w życie AI Act – resort wysłał wniosek o wpis ustawy wdrażającej akt o sztucznej inteligencji w Polsce do wykazu prac programowych rządu. Teraz czeka na rozpatrzenie wpisu przez zespół ds. programowania prac rządu.

Parlament Europejski przegłosował AI Act

Parlament Europejski zatwierdził kilka miesięcy temu rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI). "Nowe regulacje pozwalają na zbudowanie środowiska prawnego, które z jednej strony zapewnią możliwość rozwoju sztucznej inteligencji, a z drugiej gwarantują poszanowanie praw człowieka i minimalizują zjawisko dyskryminacji" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie kategorii zakazanych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. Do tych zaliczono m.in.: stosowanie rozwiązań opartych na technikach podprogowych czy takich, które dyskryminują określone grupy osób. Niedozwolone będzie także stosowanie systemów AI do tzw. oceny osób obywatelskich (social scoring). To znaczy, że nie będzie można wykorzystywać jej do śledzenia stylu życia obywateli – wskazano w komunikacie.



Czytaj też:

Polska agencja zaatakowana przez rosyjskich hakerów. Wyciekły dane i wyniki badań sportowcówCzytaj też:

Niepokojące zmiany w prawie. Służby uzyskały dostęp do aktywności Polaków w sieci