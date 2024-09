Zyski państwowych spółek giełdowych najniższe od sześciu lat

Firmy kontrolowane przez państwo zarobiły w II kw. niecałe 7 mld zł, czyli o 40 proc. mniej niż przed rokiem. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" spadek to w głównej mierze rezultat pogorszenia wyników finansowych Orlenu.

Największa krajowa firma, o pozycji zbliżonej do monopolu na krajowym rynku gazu, dostarczająca dwie trzecie kupowanych w Polsce paliw i znaczący producent energii, zakończyła II kw. z 34 mln zł na minusie, wobec 6 mld zł zysku przed rokiem.

Poprzednio Orlen poniósł stratę w ostatnim kwartale pandemicznego 2020 r. W całym I półroczu zysk netto spółki wyniósł 2,76 mld zł, o ponad 80 proc. mniej w roku poprzednim.

"Rozpoczęła się operacja zniszczenia Orlenu"

Z opublikowanego w sierpniu sprawozdania wynika, że w pierwszym półroczu 2024 r. Orlen zanotował zysk netto w wysokości ok. 2,8 mld zł. To ponad pięć razy mniej niż rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. było to bowiem 15,5 mld zł.

Koncern wykazał 151,8 mld zł przychodu oraz 12,2 mld zł EBITDA. Rok wcześniej było to odpowiednio 194,9 mld zł i 27 mld zł. Jak zauważył portal Business Insider, strata netto Orlenu w drugim kwartale 2024 r. przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 34 mln zł, podczas gdy rok wcześniej koncern zanotował 6,02 mld zł zysku netto.

Zaniepokojenie kondycją finansową płockiego giganta wyrazili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Michał Moskal powiedział nawet, że rozpoczęła się operacja zniszczenia Orlenu.

Dlaczego spadły zyski Orlenu? Ekspert wskazuje dwa główne powody

