Gigantyczne koszty absurdalnego unijnego systemu opłat. Jest szacunkowa kwota

Już od stycznia przyszłego roku w Polsce zacznie obowiązywać nowy system kaucyjny, którego konsekwencją będzie wzrost cen opakowań jednorazowych i wielorazowych. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy przez polityków rządzących naszym krajem.

System kaucyjny. 37 miliardów zł kosztów

Z analizy prestiżowej firmy doradczej Deloitte wynika, że polska gospodarka może stanąć przed wydatkiem przekraczającym 37 mld zł w ciągu następnych 10 lat.

Przedstawiając swoje wyliczenia gigant rynku audytu finansowego wskazuje, że rocznie na polski rynek trafia ponad 10 miliardów sztuk jednorazowych opakowań, które zgodnie z unijnymi wymogami będą podlegać kaucji. W pierwszym roku funkcjonowania systemu, już połowa z nich może zostać objęta nowymi regulacjami.

Jak szacuje Jacek Pietrzyk, współautor raportu, koszty inwestycyjne przewidziane na poziomie ponad 14 mld zł, a operacyjne – szacowane na 23 mld zł. Te drugie obejmują m.in. serwisowanie urządzeń, zatrudnianie personelu, opłaty logistyczne i inne działania mające na celu usprawnienie systemu.

Nowe obowiązki i groźba kar finansowych dla sklepów

Przepisy prawne w zakresie systemu kaucyjnego narzucają obowiązki na sklepy zależnie od ich powierzchni. Te mniejsze mają pobierać kaucję, natomiast większe będą również zobowiązane do przyjmowania pustych opakowań. Za nieprzestrzeganie przepisów będą grozić kary sięgające nawet miliona złotych.

Przewiduje się trzy zasadnicze metody gromadzenia opakowań: automatyczne maszyny, zbiórkę manualną oraz skanowanie kodów QR.

Szacunkowa wartość kaucji, która ma być zwracana konsumentom w ciągu dekady, to blisko 74 miliardy złotych. Aktualnie nad wdrożeniem systemu pracuje dziewięciu operatorów, z czego czterech dostało już odpowiednie pozwolenia.

Monika Wachowiec z Deloitte przekazała, że brak finalnych przepisów w tym zakresie stanowi znaczące utrudnienie we wdrożeniu systemu stanowi brak ostatecznych postanowień w zakresie VAT-u.

Unijna dyrektywa Single Use Plastic

Dyrektywa Single Use Plastic wymusza na państwach członkowskich osiągnięcie 90-procentowego poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych do 2029 roku.

Deklarowany cel systemu kaucyjnego to zmniejszenie ilości odpadów komunalnych i zwiększenie poziomu recyklingu. Kaucja, która nie zostanie odebrana przez konsumentów, ma finansować działanie systemu.

Według raportu Deloitte, "Polska jest gotowa na wprowadzenie systemu kaucyjnego", jednak wciąż pozostaje problem dostosowania tysięcy punktów odbioru do unijnych wymogów. System ten ma objąć butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.

