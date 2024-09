Orlen obniża ceny paliw na terenach dotkniętych przez powódź

"Od północy 19 września na wybranych stacjach Orlen, zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią, wszyscy klienci indywidualni mogą tankować paliwa w niższej cenie, dotyczy to zarówno oleju napędowego, benzyny, jak i gazu: Verva minus 20 gr za litr, Efecta minus 15 gr za litr i LPG minus 10 gr za litr" – poinformował koncern.

Promocja dotyczy zakupu maksymalnie 85 litrów paliwa Verva i Efecta, natomiast bez ograniczeń można tankować LPG. "Z możliwości tankowania można skorzystać wielokrotnie" – podkreślił Orlen w komunikacie. Ponadto na dodatkową zniżkę mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Akcja potrwa do końca września.

Służby tankują za darmo na Orlenie

W związku z powodzią, która dotknęła południowo-zachodnią Polskę, Orlen udostępnił możliwość darmowego tankowania dla jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej w ok. 120 stacjach. Możliwość darmowego tankowania mają także podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w koordynacji z Państwową Strażą Pożarną.

"Do tej pory z możliwości tankowania skorzystało kilkadziesiąt jednostek, tankując prawie 250 tysięcy litrów paliwa" – przekazał zespół prasowy Orlen S.A. Spółka nie ma ustalonego limitu tankowania dla służb.

Walka z powodzią. Co z pomocą?

Rząd wprowadził na części zalanych terenów województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego stan klęski żywiołowej. Zabezpieczył również 2 mld zł w budżecie na pomoc powodzianom. Rządzący zapowiedzieli również program pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Według zapewnień premiera Donalda Tuska poszkodowani przez żywioł będą mogli liczyć na pomoc w wysokości do 100 tys. zł w przypadku odbudowy mieszkania i do 200 tys. w przypadku budynków mieszkalnych.

– Pieniądze, o których mówił premier, to jest de facto początek drogi. To są pieniądze, które są uruchomione tu i teraz, po to, żeby móc wypłacać odszkodowania i zapomogi wszystkim tym, którzy tego potrzebują – powiedział Cezary Tomczyk, wiceszef MON.

