Po jaki alkohol najczęściej sięgają Polacy? Dane nie pozostawiają złudzeń

Falę oburzenia w sieci wywołało wejście na rynek napojów alkoholowych sprzedawanych w tubkach, które łudząco przypominają musy owocowe dla dzieci. Likiery w saszetkach o pojemności 100 lub 200 mln produkuje ta sama firma, która wytwarza musy owocowe dla najmłodszych. Alkohol ma kilkanaście procent, jest dostępny w wersjach smakowych, ale można też kupić czystą wódkę.

Co piją Polacy?

Kontrowersje związane z alkotubkami sprowokowały dyskusję wokół ilości spożywanego przez Polaków alkoholu. Niedawno minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że będzie dążyć do ograniczenia konsumpcji używek (alkohol, papierosy). Kilka tygodni temu głośno spierano się o pomysł zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach wieczornych oraz wprowadzenia częściowej prohibicji w dużych miastach.

W powszechnej opinii kwestia picia alkoholu kojarzy się w Polsce z popularnymi "małpkami", czyli małymi buteleczkami z wysokoprocentowym alkoholem. Jak się jednak okazuje, to wcale nie ten rodzaj napojów alkoholowych jest najbardziej popularny w naszym kraju.

Jak podaje serwis podatnikinfo.pl, najczęściej spożywanym w Polsce alkoholem jest piwo. Codziennie w kraju jest sprzedawanych 16 mln sztuk tego napoju (mowa o 0,5 litrowych opakowaniach), z czego 1 mln to bardzo popularne w ostatnich czasach piwa bezalkoholowe. Z kolei "małpki" są sprzedawane w Polsce w ilości 1,4 mln sztuk dziennie.

"Porównując tylko te dwie liczby – 1,4 mln sztuk napojów spirytusowych do 16 mln sztuk piwa – okazuje się, że to nie «małpki» są najczęstszym wyborem. Co więcej, zaledwie co jedenasty klient wybiera «małpkę» zamiast piwa. Dodatkowo, według danych Centrum Monitorowania Rynku, również w godzinach porannych (od 5:00 do 12:00) sprzedaż piwa jest prawie dwukrotnie wyższa niż alkoholi w małych pojemnościach" – wskazuje serwis.

Czytaj też:

Alkotubki zostaną wycofane ze sprzedaży. Jest komunikat producentaCzytaj też:

Tusk reaguje ws. alkotubek: Postawiłem na baczność wszystkich urzędników