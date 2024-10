Złe wieści dla polskiej gospodarki. MFW obniża prognozy

– Obecnie szacujemy potencjalny wzrost gospodarczy Polski na nieco poniżej 3 proc. Korekta w dół w porównaniu z naszymi wcześniejszymi prognozami odzwierciedla aktualne prognozy dotyczące demografii i imigracji, oczekiwane spowolnienie inwestycji wraz z wyczerpywaniem się funduszy UE oraz niższe poziomy produktywności, wynikające z tego, że Polska dogania kraje wysoko rozwinięte – powiedział Gottlieb w rozmowie z ISBnews.

Co wpływa na polskie PKB?

Wskazał na kilka czynników, które mogą zwiększyć poziom potencjalnego wzrostu gospodarczego Polski – są to m.in. wspieranie innowacyjności poprzez aktywizowanie finansowania typu private equity i venture capital, dalsza aktywizacja kobiet na rynku pracy.

– Kluczowe dla zwiększenia potencjalnego wzrostu gospodarczego będzie zmniejszenie ograniczeń po stronie podaży, poprzez wspieranie wyższej aktywności zawodowej kobiet zapewniając odpowiednią opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, zmierzenie się z regulacjami hamującymi prywatne inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wspieranie innowacyjności poprzez aktywizowanie finansowania typu private equity i venture capital – powiedział Gottlieb.

Potencjalny Produkt Krajowy Brutto to poziom produktu krajowego brutto, który byłby osiągnięty w warunkach równowagi ekonomicznej, tj. bez inflacji, przy pełnym wykorzystaniu aparatu wytwórczego i siły roboczej (przy pełnym zatrudnieniu). Ze względu na nieobserwowalny charakter potencjalnego PKB nie istnieje jedna, zalecana metoda jego szacowania.

Spowolniony wzrost PKB

Jak podał MFW w komunikacie po ubiegłotygodniowej misji w Polsce, Fundusz prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 3 proc. w 2024 r., 3,5 proc. w 2025 r. i 3,4 proc. w 2026 r. W średnim terminie, wzrost gospodarczy spowolni zbliżając się do wzrostu potencjalnego, ponieważ wygasną efekty ożywienia konsumpcji oraz napływu funduszy unijnych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wskazał też Fundusz. Do roku 2029 wzrost gospodarczy spowolni – według prognoz MFW – do nieco poniżej 3 proc.

