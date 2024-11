Sejm pracuje nad nowym podatkiem. Wiceminister finansów wskazał, kto go zapłaci

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który ma doprowadzić do opodatkowania przedsiębiorstw międzynarodowych na poziomie co najmniej 15 proc.

Podatek wyrównawczy. Ile firm obejmie?

– Według naszych analiz to będzie to 40 spółek-matek łącznie ze spółkami podległymi. I to są te polskie podmioty. Łącznie tych podmiotów, które mogą być potencjalnie objęte tym podatkiem, będzie ok. 7 tys. – powiedział Neneman podczas dyskusji w Sejmie, odpowiadając na pytanie o to, ile firm objętych zostanie tym podatkiem.

Projekt ten implementuje przepisy dyrektywy 2022/2523 z 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej.

Jest to rozwiązanie, w wyniku którego największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą podlegały każdego roku sprawdzeniu, czy spełniają wymóg minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania na poziomie 15 proc. Jeśli efektywny poziom opodatkowania dochodu dla danej grupy międzynarodowej w określonej jurysdykcji będzie wynosił poniżej progu, to na taką grupę zostanie nałożony odpowiedni podatek wyrównawczy.

Co jest w projekcie ustawy, nad którym pracuje Sejm

Projektowany system wprowadza kilka form podatków wyrównawczych:

– globalny podatek wyrównawczy nakłada obowiązek zapłacenia podatku wyrównawczego co do zasady na jednostkę dominującą najwyższego szczebla w grupie w jurysdykcji, w której ma siedzibę, od swoich nisko opodatkowanych jednostek zależnych w innych jurysdykcjach;

– krajowy podatek wyrównawczy, opłacany w państwie, w którym znajdują się nisko opodatkowane jednostki składowe grupy;

– podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków: obowiązek zapłacenia podatku wyrównawczego na jednostki z grupy znajdujące się w państwie unijnym w sytuacji, gdy jednostka dominująca działa w innej jurysdykcji, w której nie ma systemu globalnego podatku minimalnego.

Ustawa będzie miała zastosowanie w przypadku tych grup, których skonsolidowane przychody w 2 latach z 4 ostatnich lat wyniosły co najmniej 750 mln euro.

