Biden zostanie ekskomunikowany? "Nowe wyzwanie dla amerykańskich przywódców"

Caldwell przypomina, że według Kościoła katolickiego członkostwo w masonerii jest sprzeczne z wiarą. W wydanej w 1983 roku Deklaracji w sprawie stowarzyszeń masońskich Kongregacja Nauki Wiary wyjaśniła, że należenie do nich nie jest dozwolone w żadnych okolicznościach.

"Negatywna ocena Kościoła w odniesieniu do stowarzyszeń masońskich pozostaje niezmieniona, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za nie do pogodzenia z doktryną Kościoła, a zatem członkostwo w nich pozostaje zabronione" – czytamy w tekście deklaracji. Katolicy należący do stowarzyszeń masońskich, "znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii Świętej".

Franciszek przeciwko masonerii

Publicysta podkreśla, że papież Franciszek i jego najbliżsi współpracownicy są przeciwni masonerii. Jeszcze dwa lata temu Dykasteria Doktryny Wiary, prowadzona przez kard. Victora Manuela Fernandeza, utrzymała w mocy dekret z 1983 roku. "Aktywne członkostwo w masonerii przez wiernych jest zabronione z powodu nie do pogodzenia między doktryną katolicką a masonerią" – orzekła.

Dykasteria podtrzymała stanowisko przeciwne masonerii w odpowiedzi na pytanie zadane przez biskupa Julito Cortesa z Dumaguete na Filipinach. Hierarcha zadał je w odniesieniu do "ciągłego wzrostu liczby wiernych zapisanych do masonerii" wśród katolików na Filipinach.

Biden członkiem masonerii

Biskup Cortes zwrócił się z prośbą do prefekta Dykasterii Doktryny Wiary o sugestie, w jaki sposób zaangażować się w tę kwestię duszpastersko, biorąc jednocześnie pod uwagę "implikacje doktrynalne związane z tym zjawiskiem". W odpowiedzi Kardynał Fernández zaznaczył, że ci, którzy są formalnie i świadomie zapisani do lóż masońskich, przyjęli zasady masońskie i dlatego podlegają przepisom deklaracji z 1983 roku.

W niedzielę 19 stycznia 2025 roku były prezydent USA Joe Biden został członkiem loży Prince Hall Family. Masoni wskazali, że prezydent Joe Biden w trakcie swojego urzędowania dawał wyraz "fundamentalnym wartościom Wielce Czcigodnej Wielkiej Loży Prince Hall […], w tym miłości braterskiej, trosce i prawdzie".

