"Nieprawdzie informacje". Obajtek odpowiada Hennig-Klosce

Szef rządu podkreślił przełomowy charakter inwestycji.

– To jest taki też symboliczny moment, bo energia to jest coś, co może nam zagwarantować i musi nam zagwarantować zarówno bezpieczeństwo, jak i konkurencyjność polskiej gospodarki – powiedział Tusk podczas warszawskiego eventu inaugurującego prace.

Premier zwrócił uwagę na parametry techniczne, o jakich się mówi w kontekście działania farmy wiatrowej Baltica 2.

– 30 miliardów złotych, 1,5 gigawata, tu wszystkie liczby robią naprawdę imponujące wrażenie, to jest coś, co przekracza właściwie dotychczasowe miary i wyobrażenia o elektrowniach wiatrowych – mówił szef rządu.

Hennig-Kloska: Polska ma świetne warunki do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Na znaczenie inwestycji zwróciła również uwagę w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

"Przyspieszany z rozwojem 🇵polskiego offshore na Bałtyku. Pierwsza energia elektryczna z morskiej farmy wiatrowej do naszego systemu popłynie już w 2026 r." – napisała na portalu X.

Jak zaznaczyła: "W Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu zakładamy osiągnięcie mocy zainstalowanej w tej technologii na poziomie: 5,9 GW do 2030 r. i ok. 18 GW do 2040 r., to 1/3 zapotrzebowania Polski na energię elektryczną".

"Polska ma świetne warunki do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i będziemy to wykorzystywać. Dziś rozpoczynamy budowę największej farmy wiatrowej na Bałtyku. 'Baltica 2' to 1,5 GW energii odnawialnej" – podkreśliła Hennig-Kloska.

Obajtek: Hennig-Kloska codziennie przekonuje, że nie wie nic

Do wpisu szefowej resortu klimatu i środowiska odniósł się na portalu X były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Wypadałoby przypomnieć, że wcześniej ruszy inwestycja ORLENU, na którą pozyskaliśmy międzynarodowe finansowanie w kwocie około 20 mld zł. Poradziliśmy sobie bez KPO. Prąd z Baltic Power też popłynie szybciej. Mapka nieprawdziwa. Informacje nieprawdziwe" – napisał europoseł PiS.

"Ale żeby to wiedzieć, trzeba cokolwiek wiedzieć o energetyce. Minister Hennig-Kloska codziennie przekonuje, że nie wie nic" – dodał Obajtek.

twitterCzytaj też:

Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka. Przełom na sesji PECzytaj też:

Orlen sprzedaje Polska Press. Chce też pozbyć się Orlen Paczki