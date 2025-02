Romanowski straci immunitet po raz drugi? Komisja regulaminowa podjęła decyzję

Ponowny wniosek o uchylenie Marcinowi Romanowskiemu immunitetu ma związek z nowymi zarzutami. Prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości kolejne osiem zarzutów w śledztwie dotyczącym rzekomych nieprawidłowości związanych z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

Chodzi m.in. o: ustawianie konkursów pod konkretne podmioty, przekroczenie uprawnień w celu przyznania dotacji oraz nadużycie władzy poprzez podpisywanie umów bez stosownych upoważnień.

Sejm już 12 lipca ubiegłego roku wyraził zgodę na pociągnięcie Romanowskiego do odpowiedzialności karnej i areszt. Jednak w przypadku nowych zarzutów – musi się do nich odnieść.

Komisja regulaminowa w tajnym glosowaniu zdecydowała, że przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku o uchylenie immunitetu Romanowskiemu oraz wyrażenia zgody na jego zatrzymanie i areszt. Sejm zajmie się wnioskiem w czwartek wieczorem.

Romanowski: Polityczne prześladowania na zlecenie Tuska

Marcin Romanowski, który nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów, od 19 grudnia 2024 r. przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową na podstawie ustawy o prawie azylu.

"Polityczne prześladowania na zlecenie Tuska, szefa zorganizowanej szajki przestępczej, uniemożliwiają mi pojawienie się w Sejmie i ustosunkowanie się do kolejnych politycznych ataków" – napisał w czwartek na platformie X były wiceminister sprawiedliwości.

"Chętnie wyjaśnię te wszystkie idiotyzmy przed bezstronnym sędzią, ale nie przed zorganizowaną grupą przestępczą, która nielegalnie przejęła prokuraturę i sądy, ignoruje wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz ordynarnie ustawia składy orzekające" – oświadczył poseł PiS.

"I żeby było jasne: wrzaski, hejt czy groźby szajki 13 grudnia zupełnie mnie nie interesują. Może kiedyś uda wam się mnie dosięgnąć – cóż, takie ryzyko zawodowe w walce z bandytami zawsze istnieje. Ale raczej zakładam, że to wy będziecie się tłumaczyć za bezprawie i niszczenie Polski. Prędzej niż później. I nie będzie to dla was miłe" – dodał.

twitterCzytaj też:

Sejmowa komisja zdecydowała ws. immunitetu Zbigniewa ZiobryCzytaj też:

Chcieli odebrać immunitet Nawrockiemu. Jest zwrot w sprawie