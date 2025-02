Chcieli odebrać immunitet Nawrockiemu. Jest zwrot w sprawie

W grudniu ub.r. marszałek Szymon Hołownia poinformował, że do Sejmu wpłynął wniosek przeciw prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej Karolowi Nawrockiemu. Wniosek został złożony przez stowarzyszenie emerytów mundurowych. Sprawa dotyczyła wypowiedzi szefa IPN, którą uznano za obraźliwą. Nawrocki publicznie wypowiedział się na temat "procesu reubekizacji" w Polsce. Chodziło o przywracanie przywilejów emerytalnych osobom, które w przeszłości były zaangażowane w działania represyjne wobec polskich obywateli. – W Polsce trwa powolny, ukryty proces reubekizacji, przywracania przywilejów emerytalnych ludziom, którzy inwigilowali, którzy wsadzali do ośrodków internowania, którzy więzili, rozbijali rodziny, zmuszali do emigracji – mówił kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prezes IPN – tak jak posłowie – jest chroniony immunitetem. O jego uchyleniu decyduje Sejm.

Zwrot ws. immunitetu Nawrockiego

W środę odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która miała zająć się wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa IPN Karola Nawrockiego. Przewodniczący komisji, poseł Jarosław Urbaniak (Koalicja Obywatelska) poinformował, że wniosek w tej sprawie nie będzie jednak rozpatrywany. Jak wyjaśnił, 12 lutego do komisji wpłynęło pismo od marszałka Sejmu, które zawierało informację o wycofaniu wniosku przez pełnomocnika oskarżycieli prywatnych.

– Akt oskarżenia został opracowany w momencie, kiedy pan Nawrocki nie był jeszcze kandydatem na prezydenta, a my nie chcemy brać udziału w kampanii wyborczej, bo jest to najgorszy z możliwych czas na dochodzenie sprawiedliwości – wyjaśniła w rozmowie z portalem Gazeta.pl Sylwia Rapicka, rzecznik Bractwa Mundurowego RP.

Czytaj też:

"Poprze pan kampanię Nawrockiego?". Poseł PiS opublikował nagranie z dziennikarzami TVN24Czytaj też:

"Jarosławie, to ostatni moment". Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego, Nawrocki reaguje