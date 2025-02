Nawrocki krytykuje Zełenskiego. Ostre słowa

Nawrocki w czwartek podczas rozmowy z dziennikarzami, towarzyszącej jednemu ze spotkań wyborczych, podkreślił, że nie ma wątpliwości, iż "to Federacja Rosyjska odpowiada za wojnę na Ukrainie i naiwność, głupota także elit politycznych europejskich".

Nawrocki krytykuje Zełenskiego

Kandydat popierany przez PiS powtórzył swoje stanowisko ws. Ukrainy.

– Mam swój punkt widzenia na to, co wydarzyło się na Ukrainie za sprawą agresji Federacji Rosyjskiej i to powtórzę – zaznaczył Nawrocki. – Nie mam wątpliwości, że to Federacja Rosyjska odpowiada za wojnę na Ukrainie i naiwność, głupota także elit politycznych europejskich i niestety ich polskiego pomocnika, czyli Donalda Tuska. Słowa prezydenta Donalda Trumpa w tym procesie negocjacyjnym pokazują, że będą to z całą pewnością twarde negocjacje także strony amerykańskiej – podkreślił prezes IPN.

Zdaniem Karola Nawrockiego, Zełenski "zachowuje się nieprzyzwoicie wobec Polski".

– Polska była głównym sojusznikiem, głównym pomocnikiem w pierwszych miesiącach i latach wojny, prezydent Andrzej Duda był głównym orędownikiem sprawy ukraińskiej na arenie międzynarodowej – powiedział kandydat na prezydenta.

Jak stwierdził Nawrocki, "skoro prezydent Zełenski tak potraktował swojego głównego sojusznika i partnera nie wychodząc naprzeciw także naszym oczekiwaniom jako państwa polskiego", to obawia się, że "dzisiaj na arenie międzynarodowej płaci także swoją cenę w tych opiniach, które wyrażane są na arenie międzynarodowej za taką nielojalność wobec tych, którzy mu bardzo pomogli".

Kandydat PiS: Trump słynie z ostrego języka

Prezes IPN odniósł się też do postawy prezydenta Stanów Zjednoczonych ws. Ukrainy.

– Prezydent Donald Trump słynie z ostrego, zdecydowanego języka, z twardej linii negocjacyjnej jako biznesmen, przedsiębiorca, a dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych, więc jest to poetyka pana prezydenta Donalda Trumpa – powiedział Nawrocki.

Jednocześnie kandydat popierany przez PiS zaznaczył, że sam porusza się "w nieco innej poetyce".

Karl Nawrocki stwierdził również, że jest "zawiedziony prezydentem Zełenskim w wielu kwestiach".

Czytaj też:

"Jarosławie, to ostatni moment". Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego, Nawrocki reagujeCzytaj też:

Polska na bocznym torze. Nawrocki: Ubolewam, rząd Tuska nie jest na tyle rozpoznawalny