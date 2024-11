Trump stał się bogatszy o 1 mld dolarów. Wszystko dzięki wyborom

Wartość firmy Truth Social, Trump Media & Technology Group, będącej właścicielem mediów społecznościowych Trumpa, gwałtownie wzrosła dziś rano po tym, jak polityk zwyciężył w wyborach prezydenckich. Akcje spółki Trump Media, notowane pod symbolem "DJT”, wzrosły o 35 proc. w notowaniach przedsesyjnych, co oznacza że są teraz warte około 9 miliardów dolarów.

Dzieje się tak pomimo faktu, że Trump Media osiąga bardzo niewielkie przychody, a Truth Social jest stosunkowo niewielkim graczem na rynku mediów społecznościowych

114,75 mln akcji prezydenta-elekta jest obecnie warte około 5,3 mld dolarów, w porównaniu z 3,9 mld, gdy w dniu wyborów kończyła się sesja giełdowa. Oczywiście, są to tylko zyski na papierze i w praktyce Trumpowi trudno byłoby sprzedać większość tych akcji bez znacznego zmniejszenia ceny. Przez wiele miesięcy wartość akcji Trump Media była wyznacznikiem tego, jak radził sobie w sondażach ich właściciel.

Wraz ze spadkiem szans Trumpa na wygraną w wyborach, cena akcji spółki we wrześniu spadła do rekordowo niskiego poziomu. Jednak między 23 września a końcem października wartość Trump Media wzrosła ponad trzykrotnie – ten oszałamiający wzrost był spowodowany wzrostem prawdopodobieństwa, że polityk wygra wybory.

Trump wygrywa wybory

To już pewne: Donald Trump wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych i to on zostanie 47. prezydentem tego kraju. Jako pierwsza o zdobyciu przez kandydata Republikanów zapewniających triumf 270 głosów elektorskich poinformowała stacja Fox News. Zwycięstwo Trumpa potwierdza także niesprzyjająca mu stacja CNN. Przewaga biznesmena nad wiceprezydent Harris jest większa niż pokazywały sondaże.

Światowi przywódcy przesyłają politykowi gratulacje. Oficjalny komunikat dot. sytuacji nad Potomakiem opublikował resort spraw zagranicznych Rosji.

