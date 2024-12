Co zrobi RPP? "Powinna być ostrożna"

– Rada Polityki Pieniężnej powinna być ostrożna w luzowaniu monetarnym w przyszłym roku i obniżyć stopy procentowe o nieco mniej niż 100 pb – ocenił członek RPP Ludwik Kotecki.

– Ostatnia konferencja pana prezesa Glapińskiego – wydaje mi się – dokłada się do niepewności, czy to [obniżki stóp procentowych w przyszłym roku – przy. red.] się wydarzy, dlatego, że rzeczywiście dosyć jastrzębio stwierdził, że jego zdaniem polityka pieniężna nie powinna być luzowana przez cały przyszły rok. Czyli makroekonomiści EKF-u się mylą w swoich prognozach obniżek stóp procentowych w 2025 r. o 100 pb. Mówiąc wprost, ja się z tą opinią nie zgadzam. Ale z drugiej strony uważam, że 100 punktów bazowych to jest maksimum tego, co jest możliwe w przyszłym roku. Prawdopodobnie – ponieważ powinniśmy być odpowiedzialni i ostrożni – to powinno być troszeczkę mniej – powiedział Kotecki podczas debaty EKF.

Dyskusja o obniżkach stóp procentowych

Średnia oczekiwań ankietowanych makreokonomistów EKF zakłada, iż stopa referencyjna NBP zostanie obniżona z obecnych 5,75 proc. do 4,7 proc. na koniec 2025 r., następnie do 3,8 proc. na koniec 2026 r. oraz 3,50 proc. na koniec 2027 r.

Kotecki, podtrzymując swoje stanowisko, ocenił, że dyskusja o obniżaniu stóp procentowych powinna rozpocząć się w marcu 2025 r., choć nie wiadomo, kiedy nastąpi pierwsza obniżka.

Podczas konferencji prasowej prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński wskazał, że przyjęcie przez Sejm projektu ustawy o częściowym (do września 2025 r.) zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych sprawia, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych przesunie się na październik 2025 r., a same decyzje – na 2026 r.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Czytaj też:

Goldman Sachs o zapowiedzi Glapińskiego. "Zaskakująca zmiana"Czytaj też:

Ile zarabia członek Rady Polityki Pieniężnej? NBP podał wysokość pensji