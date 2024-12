KE zatwierdziła pieniądze z KPO dla Polski. 40 mld zł na święta

Jak przekazał wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej, prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku rozpocznie się kolejna rewizja Krajowego Plany Odbudowy.

Na święta 40 mld zł w ramach KPO

– Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę pieniędzy z drugiego i trzeciego wniosku o płatność z KPO. Wczoraj na tych negocjacjach z KE usłyszałem to bezpośrednio od nich. To oznacza, że na święta będziemy mieli 40 miliardów złotych z drugiego i trzeciego wniosku o płatność – powiedział Jan Szyszko, cytowany przez RMF FM.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej przypomniał, że środki pochodzące z drugiego i trzeciego wniosku o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone są m.in. na polskie elektrownie wiatrowe na Bałtyku, budowę sieci energetycznych i ich modernizację, a także na zakup sprzętu i remonty oddziałów onkologicznych w Polsce.

– Ten przelew zamyka pierwszy etap nadrabiania zaległości w KPO i pierwszy rok KPO. Gdy to się stanie, jeszcze w tym roku wysyłamy kolejne wnioski o płatność, czwarty i piąty razem. Zaraz po tym jak je wyślemy, siadamy do rewizji KPO – powiedział Szyszko, odnosząc się do planowanych rozmów z Komisją Europejską.

Wstrzymanie KPO? Resort dementuje doniesienia

W środę rano media informowały, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, które pierwotnie miały trafić do Polski na początku kwietnia 2025 r., najprawdopodobniej zostaną przelane dopiero w drugiej połowie roku. Przyczyną miał być brak zrealizowania jednego z kamieni milowych.

Te informacje zdementowało jednak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. "Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z radością odnotowało zatwierdzenie przez Komisję Europejską wypłaty 2. i 3. wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Tym samym, zgodnie z zapowiedziami Minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, kolejne 40 mld zł z KPO trafi do Polski na Gwiazdkę. Ten fakt w oczywisty sposób dementuje nieodpowiedzialne doniesienia medialne o rzekomym wstrzymaniu wypłat z KPO przez Komisję Europejską" – czytamy w komunikacie ministerstwa.

