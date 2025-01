Wysokie ceny. Te produkty zdrożały najbardziej

Z badania wynika, że najbardziej wzrosły ceny słodyczy i deserów – średnio o 8,1 proc., napoi bezalkoholowych – o 7,6 proc., a także warzyw – o 6,5 proc.

Wzrosły ceny aż 15 spośród 17 kategorii

Z opracowania "Indeks cen w sklepach detalicznych" wynika, że na 17 monitorowanych kategorii produktów wzrosły ceny aż 15 z nich. Mowa o wzrostach rzędu od 0,2 do 8,1 proc. w ujęciu rocznym.

Po słodyczach, napojach i warzywach, największy wzrost cen zanotowano w przypadku artykułów chemii gospodarczej. Te produkty podrożały średnio o 5,9 proc.

Na dalszym miejscu uplasowały się owoce. Ich cena wzrosła o 5,2 proc.

Które produkty potaniały?

Odnotowano jednak również spadki cen. Potaniały dwie kategorie artykułów – chodzi o produkty tłuszczowe i karmy dla zwierząt – odpowiednio o 9,6 i 5,4 proc. r/r.

Natomiast w całym ubiegłym roku ceny codziennych zakupów wzrosły średnio o 4,3 proc. w stosunku do 2023 roku.

– Generalnie ceny rosną z powodu coraz wyższych kosztów funkcjonowania firm. Spadki w pojedynczych grupach towarów są związane z bardzo wysokim efektem bazy z 2023 roku. To oznacza, że ceny tych produktów pozostają nadal na wysokim poziomie, ale dynamika zmian jest wolniejsza w porównaniu do poprzedniego, rekordowego roku – tłumaczy dr Tomasz Kopyściański z Uniwersytetu WSB Merito.

Według raportu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na terytorium Polski w grudniu 2024 roku wyniosło 8821,25 zł. Jest to wzrost o 9,8 proc. w porównaniu do grudnia 2023 roku. Wspomniana wartość stanowi również wzrost o 4,0 proc. w porównaniu do danych z listopada 2024 roku.

Jak podkreśla Główny Urząd Statystyczny: "Wzrost ten spowodowany był wypłatą m.in. nagród, w tym nagród świątecznych, jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Górnika, a także premii kwartalnych, rocznych i odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń".

