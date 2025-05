Kolejna obniżka stóp procentowych? Oto możliwy termin

Według ekspertów, kolejnym przełomowym momentem, dającym przestrzeń do obniżek stóp procentowych w lipcu, będzie spadek inflacji konsumenckiej CPI do ok. 3,5 proc.

Ekonomiści: Słowa prezesa NBP nie były zaskoczeniem

"Ostrożny przekaz prezesa Glapińskiego podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej nie był dla nas zaskoczeniem, w tym podkreślenie: – charakteru 'dostosowania' bieżących stóp, a nie początku cyklu, – zależności kolejnych decyzji od napływających danych, – utrzymujących się ryzyk dla inflacji, – preferencji dla kolejnych obniżek rzędu 25 pkt. baz.; – niskiego prawdopodobieństwa obniżki stóp w czerwcu oraz wskazanie, że RPP jako termin ewentualnej kolejnej obniżki stóp bierze pod uwagę lipiec lub wrzesień. Ten przekaz wpisuje się w nasz bazowy scenariusz kolejnych obniżek stóp w lipcu i we wrześniu (po 25 pkt. baz.)" – czytamy w "Komentarzu Tygodniowym" banku.

W lipcu czynnikiem sprzyjającym obniżce stóp będzie przełamanie przez lipcową inflację kolejnej psychologicznej granicy 4 proc. (spadek w okolice 3,5 proc.) oraz projekcja inflacyjna wskazująca na spadek inflacji do celu NBP w perspektywie projekcji pomimo poluzowania polityki monetarnej, podano także.

Obniżka stóp procentowych. Przełomowa decyzja

W ub. tygodniu RPP obniżyła – zgodnie z oczekiwaniami – stopy procentowe o 50 pb, do 5,25 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński powiedział później podczas konferencji prasowej, że dalsze decyzje Rady – czy podejmowane od lipca, czy od jesieni, będą polegały na fine tuningu, najchętniej po 0,25 pkt proc.

Decyzja RPP oznacza, że główna stopa referencyjna będzie teraz wynosić 5,25 proc. w skali rocznej. Stopa lombardowa zostanie zmniejszona do 5,75 proc., a stopa depozytowa spadnie do 4,75 proc.

Stopa redyskontowa weksli zostanie obniżona do 5,30 proc. w skali rocznej, natomiast stopa dyskontowa weksli wyniesie 5,35 proc. rocznie.

Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

