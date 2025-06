Rząd "uwięzi" jeden z zawodów? MF rozważa powrót certyfikacji

Certyfikat Ministra Finansów obowiązywał do sierpnia 2014 roku. Dokument ten miał dawać gwarancję posiadania odpowiedniego wykształcenia kierunkowego, doświadczenia zawodowego oraz zdania egzaminu państwowego. "Potwierdzał tym samym zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co zwiększało bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Jego istnienie podnosiło prestiż zawodu i ułatwiało przedsiębiorcom wybór zaufanego specjalisty" – opisuje infor.pl.

Deregulacja doprowadziła do obniżenia wymagań wejścia do zawodu. W obecnej sytuacji prawnej, może założyć biuro rachunkowe bez potwierdzonych kwalifikacji. W efekcie wzrosła liczba podmiotów oferujących usługi księgowe. Według badania Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna przełożyło się to na obniżenie standardu usług. W badaniu z września 2024 roku przedsiębiorcy najczęściej skarżą się na: nieterminowość (15%), brak przygotowania merytorycznego (12%) oraz brak odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodu (7%).

Brak certyfikacji nie oznacza, że księgo nie mają gdzie ani jak się doszkalać. Istnieje wiele narzędzie – od studiów kierunkowych i podyplomowych, po specjalistyczne kursy oraz certyfikaty prywatne, takie jak te oferowane przez SKwP, ACCA czy CIMA. Jednak pomimo to, w środowisku coraz częściej powraca temat potrzeby ujednoliconej i formalnej weryfikacji kompetencji.

Trzy rozwiązania. MF się zdecyduje?

"W odpowiedzi na te postulaty Ministerstwo Finansów zainicjowało w 2022 roku prekonsultacje społeczne dotyczące przyszłości zawodu księgowego. Celem było zebranie opinii na temat ewentualnego przywrócenia certyfikacji oraz możliwych jej form. Wśród rozważanych scenariuszy znalazły się trzy główne propozycje:

1. Pełna regulacja zawodu księgowego, co oznaczałoby wprowadzenie obowiązkowych kwalifikacji i certyfikacji dla osób wykonujących ten zawód.

2. Profesjonalizacja zawodu, polegająca na wprowadzeniu dobrowolnych certyfikatów zawodowych wydawanych przez wybrane instytucje branżowe.

3. Utrzymanie obecnego stanu prawnego z ewentualnymi drobnymi korektami" – czytamy.

Konsultacje pokazały, że opinie uczestników są podzielone, w związku z czym prace nad ewentualnymi zmianami legislacyjnymi zostały wstrzymane. Ministerstwo Finansów nie przedstawiło dotąd konkretnych projektów, jednak deklaruje gotowość do dalszych analiz i konsultacji w przyszłości.

Czytaj też:

Kwota wolna od podatku? Jest głos z resortuCzytaj też:

Luka VAT w Polsce. Domański w ogniu krytyki, reaguje ministerstwo