Ile zarabiają Polacy? GUS podał wysokość przeciętnego wynagrodzenia

"Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2024 r. wyniosło 8 181,72 zł. W porównaniu z 2023 r. wzrosło nominalnie o 13,6 proc.. Jest to wzrost większy niż notowany w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło wówczas nominalnie o 13,1 proc." – czytamy w komunikacie GUS.

Najnowsze dane GUS o wynagrodzeniach Polaków

"Według danych wstępnych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 11 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 0,3 proc." – napisano.

W 2024 r. najwięcej etatów skupionych było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe – 22,5 proc. przeciętnego zatrudnienia ogółem. W stosunku do 2023 r. przeciętne zatrudnienie najbardziej wzrosło w sekcjach Zakwaterowanie i gastronomia(o 3,1 proc.) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna i Działalność związana z kulturą, rozrywką (o 2,1 proc.).

Od 5,5 tys. zł do prawie 13,5 tys. zł. Kto tyle zarabia?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD pozostało nadal zróżnicowane. W 2024 r. wahało się od 5 516,44 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 13 459,50 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,6 proc. mniej i o 64,5 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce – podał GUS.

"We wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2023 r. Wzrost ten wyniósł od 2,3 proc. w sekcji Górnictwo i wydobywanie i Pozostała działalność usługowa do 24,2 proc. w sekcji Edukacja" – napisał urząd w komunikacie.

Czytaj też:

W jakiej sytuacji jest polska gospodarka? Tusk podaje "nudne fakty, ale fakty"