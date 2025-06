Inflacja w Polsce. GUS podał dane za maj

Jak podał GUS, w maju inflacja wyniosła 4 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. W ujęciu miesięcznym wskaźnik spadł o 0,2 proc. Eksperci prognozowali, że wyniesie on 4,1 proc.

Jak podano w raporcie, w ubiegłym miesiącu wzrosły ceny żywności, usług restauracyjnych i hotelarskich, opieki zdrowotnej oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Spadek odnotowano za to w sektorach transportu oraz rekreacji i kultury.

Inflacja w Polsce

W porównaniu z majem ubiegłego roku ceny mieszkań i nośników energii wzrosły o 10,6 proc. Wzrosty zanotowano również w sektorze edukacji (o 8,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,3 proc.) oraz usług restauracyjnych i hotelarskich (o 5,9 proc.).

W ciągu roku odnotowano spadek cen w transporcie (o 7,2 proc.) oraz sektorze sprzedaży obuwia i odzieży (o 1,6 proc.).

"W okresie styczeń-maj 2025 ceny były wyższe o 4,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Najbardziej wzrosły koszty użytkowania mieszkania i nośników energii (o 10,7 proc.), edukacji (o 8,2 proc.) oraz usług restauracyjnych i hotelarskich (o 6,2 proc.)" – podaje portal money.pl.

Stopy procentowe spadną?

Jak prognozują analitycy banku ING, w lipcu powinien nastąpić spadek inflacji w okolice celu NBP. Przewidywana jest również "względna stabilizacja w kolejnych miesiącach".

"RPP ma argumenty za rozpoczęciem cyklu cięć stóp, ale czy zrobi to już w lipcu?" – czytamy na ich profilu na portalu X.

"Inflacja CPI w maju obniżyła się do 4,0 proc. r/r z 4,3 proc. r/r w kwietniu, poniżej wstępnego szacunku, który wskazał na 4,1 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym ceny obniżyły się o 0,2 proc. Względem wstępnego odczytu zrewidowano wzrost cen nośników energii – do 13,0 proc. r/r z 13,1 proc. r/r. Szacujemy, że inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) obniżyła się do około 3,2-3,3 proc. r/r" – napisali z kolei eksperci banku PKO BP.

Jak podawały niedawno media, Rada Polityki Pieniężnej coraz śmielej rozważa rozpoczęcie obniżek stóp procentowych.

Przypomnijmy również, że w lutym tego roku Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Politycy opozycji uważają, że ten zabieg może mieć wpływ na comiesięczne odczyty inflacji.

