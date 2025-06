Europejski kraj obniży sztuczne podatki klimatyczne. Trzeba ratować przemysł

Rząd Wielkiej Brytanii z Keirem Starmerem na czele ogłosił likwidację części opłat środowiskowych doliczanych do rachunków za energię w ramach tzw. walki o klimat. Jak przekazał "Guardian". Ma to być jeden z kluczowych elementów 10-letniego planu rządowego w zakresie strategii przemysłowej.

Wielka Brytania obniży podatki klimatyczne

W planie jest zniesienie opłat takich, jak obowiązek wsparcia odnawialnych źródeł energii (Renewables Obligation), z którego finansowane są bieżące zobowiązania do realizacji wcześniejszych projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Na przedsięwzięciu ma skorzystać ponad 7 tysięcy firm z sektorów energochłonnych, takich jak sektor stalowy, ceramiczny czy przemysł chemiczny. Źródła branżowe szacują, że całkowite oszczędności w sektorze stalowym wyniosą około 15 milionów funtów rocznie. Wskazuje się, że obniżka pomoże również około 500 przedsiębiorstwom z innych branż, w tym z branży aluminiowej i szklarskiej.

Koszty energii niszczą przemysł

"Guardian" przypomina, że brytyjscy producenci od dawna alarmują, że ciężko jest radzić sobie z tak wysokimi cenami energii elektrycznej, a także z opóźnieniami w podłączaniu do sieci, co stanowi szczególny kłopot w sektorze technologicznym. Teraz oczekuje się, że jeszcze przed końcem roku zostaną wdrożone nowe systemy umożliwiające szybszy dostęp do sieci w przypadku dużych projektów inwestycyjnych, które tworzą znaczną liczbę miejsc pracy.

Starmer: Punkt zwrotny

Ogłaszając plan, premier Keir Starmer wyraził nadzieję, że nowy plan będzie stanowił "punkt zwrotny dla brytyjskiej gospodarki i wyraźnym zerwaniem z krótkoterminowością i doraźnymi rozwiązaniami z przeszłości".

"W erze globalnej niestabilności gospodarczej zapewnia ona długoterminową pewność i kierunek, jakich potrzebują brytyjskie przedsiębiorstwa, aby inwestować, wprowadzać innowacje i tworzyć dobre miejsca pracy, co przełoży się na większy dochód ludzi w ramach planu zmian" – powiedział brytyjski premier, cytowany przez "Guardian".

Warto jednak od razu zwrócić uwagę, że jednym z elementów planu może być powiązanie brytyjskiego systemu handlu emisjami z systemem unijnym. Negocjacje w tym zakresie trwają.

