Zwolnienia grupowe w "Gazecie Wyborczej". Dziennik rezygnuje z własnego druku

Wyborcza – spółka zależna Agory – zawarła umowę o świadczenie usług poligraficznych z Polska Press i w jej konsekwencji otworzyła proces wygaszania działalności poligraficznej. Ma to przynieść ok. 6 mln zł oszczędności.

W związku z tą decyzją Wyborcza zdecydowała o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 49 pracowników, co stanowi 9,7 proc. załogi.

"Gazeta Wyborcza" przenosi druk do Polska Press

"Na podstawie umowy Polska Press będzie świadczyć na rzecz spółki usługę druku «Gazety Wyborczej». Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejne, roczne okresy. Zgodnie z umową rozpoczęcie świadczenia przez Polska Press usługi druku «Gazety Wyborczej» zaplanowane jest na 1 września 2025 r. z możliwością przesunięcia tego terminu maksymalnie do 1 października 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Napisano w nim, że "konsekwencją zawarcia umowy jest otwarcie procesu wygaszania działalności poligraficznej w Wyborcza sp. z o.o. Spółka szacuje, że roczne oszczędności, które powstaną po całkowitym wygaszeniu działalności poligraficznej wyniosą około 6 mln zł".

Jak podaje "Press", od września "Gazeta Wyborcza" będzie drukowana w Bydgoszczy i Sosnowcu. Tym samym ostatnia drukarnia Grupy Agora przy ul. Daniszewskiej w Warszawie zostanie zamknięta.

Bedą zwolnienia grupowe

W osobnym komunikacie Agora poinformowała, że zarząd spółki Wyborcza podjął uchwałę o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych i o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkiem zawodowym działającym przy spółce. Konsultacje prowadzone będą również z radą pracowników spółki.

"Zamiarem zarządu spółki jest przeprowadzenie zwolnień do 49 pracowników zatrudnionych w spółce w obszarze druku i wsparcia operacyjnego druku i dystrybucji, (co stanowi 9,7 proc. wszystkich zatrudnionych w spółce na dzień 26 czerwca 2025 roku), w okresie od 21 lipca do 31 sierpnia 2025 roku. Przyczyną zamierzonych zwolnień grupowych jest proces wygaszania działalności poligraficznej prowadzonej przez spółkę" – podano w komunikacie.

Wszystkie biznesy Agory

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych.

Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

