Polska firma zbuduje silosy zbożowe w Egipcie. Podpisano umowę

Konsorcjum z udziałem Feerum zawarło umowę z egipską państwową spółką The Egyptian Holding Company for Silos and Storage na zaprojektowanie, budowę, wyprodukowanie, instalację oraz uruchomienie zbożowych obiektów magazynowo-suszarniczych o całkowitej pojemności 300 tys. ton w miejscowości Toshka, w guberni Aswan w Egipcie.

Umowa z Egiptem za ponad 90 mln zł

"Emitent będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostawę i nadzór nad montażem silosów zbożowych, a także za ich uruchomienie oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń i zapewnienie, w okresie trzech lat od odbioru obiektu przez zamawiającego, części zamiennych" – czytamy w komunikacie spółki.

Wykonanie kontraktu nastąpi w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia prac.

Jak podała spółka, wynagrodzenie Feerum wynosi 24,74 mln dolarów (około 90,51 mln zł).

Silosy zbożowe od Feerum

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Oferuje silosy o pojemności od 2 do 16 tys. ton.

Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2024 r. miała 75,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

