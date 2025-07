Kolejny kontrakt Orlenu z ukraińskim Naftogazem. "Cieszę się"

To czwarta umowa na dostawy gazu zawarta przez Orlen i Naftogaz w 2025 roku. Łączny wolumen trzech wcześniejszych kontraktów to ok. 300 mln m3. Za każdym razem surowiec pochodził z regazyfikacji amerykańskiego LNG, które polska spółka sprowadziła do terminali w Świnoujściu lub litewskiej Kłajpedzie.

– Dzięki stale rozwijanym kompetencjom tradingowym, własnym jednostkom do transportu LNG oraz posiadanym rezerwacjom mocy w terminalach regazyfikacyjnych, jesteśmy w stanie wesprzeć Ukrainę w dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, zwłaszcza, że wakacje będą czasem napełniania magazynów – powiedział wiceprezes Orlenu ds. operacyjnych Robert Soszyński, cytowany w komunikacie.

Wsparcie dla Ukrainy

Jak dodał te działania są zbieżne z celami wyznaczonymi przez Unię Europejską w ramach REPowerEU, a nawet idą o krok dalej – Orlen nie tylko od ponad trzech lat nie importuje gazu z Rosji, ale jest także w stanie wesprzeć sąsiednie kraje, jak Słowacja czy właśnie Ukraina na drodze do niezależności od surowców ze wschodu. – Potwierdza to czwarta umowa, którą podpisaliśmy w tym roku z ukraińskim partnerem. Cieszę się, że Naftogaz docenił konkurencyjność naszej oferty – to solidna podstawa do intensyfikacji współpracy, która jest korzystna dla obu stron oraz przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu – powiedział wiceprezes Orlenu.

Kolejna umowa to efekt porozumienia o współpracy handlowej w obszarze gazu ziemnego LNG, które Naftogaz i Orlen podpisały w marcu 2025 roku.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Orlen kończy interesy z Rosją. To już ostatni kontrakt na ropęCzytaj też:

Biały Dom potwierdza wstrzymanie dostaw na Ukrainę. "Interes USA na pierwszym miejscu"