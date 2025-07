Prezes Ryanaira wściekły na Parlament Europejski. "Szaleństwo"

O'Leary stwierdził, że będą problemy z praktyczną realizacją pomysłu Parlamentu Europejskiego, który ma zagwarantować pasażerom prawo do bezpłatnego wniesienia na pokład samolotu dwóch sztuk bagażu podręcznego.

– Jest tu pewien niuans techniczny: dwie sztuki darmowego bagażu podręcznego się nie zmieszczą, nie ma na to wystarczająco dużo miejsca. Dlatego nie sądzimy, aby ta inicjatywa przeszła – powiedział.

Prezes Ryanaira: W Parlamencie Europejskim jest wielu szaleńców

– Ta propozycja to klasyczny przykład działań Parlamentu Europejskiego, który wpadł na głupi pomysł, a potem okazało się, że nie da się go wdrożyć. W Parlamencie Europejskim jest wielu szaleńców, którzy lubią przedstawiać szalone inicjatywy – ocenił szef Ryanaira.

Jednocześnie zapowiedział, że od sierpnia firma wprowadzi jeszcze łagodniejsze wymagania dotyczące maksymalnych wymiarów bezpłatnej walizki w bagażu podręcznym niż ustalone na szczeblu UE 40 x 30 x 15 cm.

– Zwiększamy wymiary z 40 x 25 x 20 cm do 40 x 30 x 20 cm, czyli nieco więcej niż przewidują przepisy UE. Według naszych obliczeń, wszystkie urządzenia do pomiaru wymiarów bagażu zostaną wymienione do końca lipca. Nowe wymiary zaczną obowiązywać od 1 sierpnia – przekazał.

Zapytany, czy firma zrekompensuje to sobie podnosząc ceny biletów, O'Leary odparł, że nie ma takiej potrzeby.

Skargi pasażerów na bagaż podręczny w samolocie. UOKiK reaguje

Parlament Europejski zainicjował serię nowelizacji przepisów dotyczących przewozu pasażerów, w szczególności w branży lotniczej. Mają one zapewnić pasażerom m.in. prawo do bezpłatnego posiadania dwóch sztuk bagażu podręcznego (małej torby i walizki), a także ustanowić prawo do bezpłatnej rezerwacji miejsca dla małego dziecka obok towarzyszącej mu osoby dorosłej.

W czerwcu polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie w sprawie zasad przewozu bagażu na pokładach tanich linii lotniczych Ryanair i WizzAir po licznych skargach pasażerów w tej sprawie.

