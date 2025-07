Cios w polską branżę. "Złożymy zawiadomienie do CBA"

– Mamy kolejny przykład, że Polską rządzą lobbyści. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii tworzy się projekt rozporządzenia, związany z budownictwem, który jest już po konsultacjach społecznych. Likwiduje on całkowicie zastosowanie styropianu w Polsce i zamienienie go na wełnę. To oznacza, że poprzez zapisy związane z przepisami przeciwpożarowymi próbuje się tak wyśrubować normę, żeby wyeliminować styropian. Producentem wełny jest pięć międzynarodowych koncernów. Największym skandalem jest to, że w tworzeniu tego rozporządzenia brały udział osoby zaangażowane w te firmy i instytucje – mówił europoseł PiS Daniel Obajtek na konferencji prasowej. – Mamy niszczenie polskich firm i lobby firm międzynarodowych – dodał.

– Około 100 firm w Polsce zajmuje się produkcją styropianu. 100 firm to są tysiące ludzi, którzy stracą pracę. Mało tego, (...) zapłacicie państwo 40 proc. więcej za ocieplenie swoich domów – tłumaczył.

"W taki sposób działa patologiczne lobby"

– To wygląda na wylobbowanie konkretnych zapisów, które uderzają w branżę materiałów budowlanych. Dużo lokalnych, małych firm zaopatrywały inwestycje w całej Polsce. Dla przeciętnego odbiorcy koszt termomodernizacji będzie wyższy. Do tego dochodzą konkretne dodatkowe obowiązki po stronie wykonawców. Znów formalizujemy proces, który wydawał się być prosty i powszechny. Dzisiaj będzie mnóstwo dokumentacji i wymogi, które preferują zachodnich dostawców produktu. Nie możemy sobie pozwolić na taką sytuację – stwierdził eurodeputowany PiS Waldemar Buda. – Z kim zostało uzgodnione zabijanie tak dużej branży? – pytał.

– Rozporządzenie przygotowane przez MRiT oznacza, że będziecie płacili od 30 do 40 proc. więcej za termomodernizację własnych domów i budynków. To ogromne środki finansowe. W taki sposób działa patologiczne lobby – wrzuca się drobny fragment na 200 stronach, który zmienia branżę wartą kilka miliardów złotych – wyjaśnił europoseł PiS Piotr Müller. – Domagamy się, aby wycofać się z tej propozycji. Złożymy zawiadomienie do CBA, aby sprawdzić, w jaki sposób ten przepis znalazł się w tym projekcie rozporządzenia. Chcemy poznać autora tych przepisów, które chcą zniszczyć polską branżę styropianową – dodał.

"Ukryty" zapis

Niekorzystne przepisy został "zaszyte" w ponad dwustustronicowym projekcie rozporządzenia MRiT w sprawie warunków technicznych, a dokładniej w zapisie określającym normy przeciwpożarowe. Za projekt jest odpowiedzialny wiceminister Michał Jaros z Platformy Obywatelskiej.

Proponowane zmiany obejmą m.in. zakaz ocieplania niektórych budynków wyłącznie materiałami palnymi (EPS, PUR), a także konieczność stosowania wełny mineralnej w całości lub w pasach: w budynkach powyżej trzech kondygnacji oraz w obiektach wielkopowierzchniowych (hale, galerie, magazyny).

Branża styropianowa jest w Polsce dobrze rozwinięta. Wartość krajowego rynku materiałów termoizolacyjnych przekracza 10 mld złotych. Ogólny udział styropianu w rynku izolacji szacowany jest na około 60 proc., a w systemach ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) aż na 86 proc. Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie, straci około 100 polskich producentów styropianu, co oznacza groźbę likwidacji tysięcy miejsc pracy.

