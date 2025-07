Japonia złamała porozumienie G7. Chodzi o handel z Rosją

Jak podaje Polsat News, zakup, zgodny z obowiązującym wyjątkiem prawnym, dotyczył 600 tys. baryłek ropy typu Sachalin Blend.

Japonia potwierdziła

Transakcja, zrealizowana w czerwcu za ok. 57,5 dolara za baryłkę, została potwierdzona przez japońską rafinerię Taiyo Oil. Spółka poinformowała, że zakup odbył się na zlecenie rządu Japonii w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania projektu Sachalin-2 i uniknięcia zakłóceń w dostawach LNG. Kompleks ten odpowiada za około 9 proc. japońskiego importu skroplonego gazu ziemnego. Transportu ropy dokonał tankowiec Voyager typu Aframax, objęty amerykańskimi sankcjami. Statek rozładował surowiec w porcie Kikuma, po czym opuścił Japonię.

Zgodnie z amerykańskimi przepisami, do 28 czerwca 2025 roku obowiązywał tymczasowy wyjątek pozwalający Japonii na import mieszanki Sachalin Blend – mimo ogólnych sankcji nałożonych na rosyjską ropę. Jednocześnie Taiyo Oil zapowiedziało, że obecnie nie planuje kolejnych transakcji tego typu.

Wyjątek od dopracowywanej reguły?

Kilka dni temu Kurt Volker, były ambasador USA przy NATO stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin nie zakończy wojny na Ukrainie dobrowolnie, ponieważ postrzega ją jako historyczną misję odbudowy imperium rosyjskiego. Zdaniem Volkera, jedynym sposobem na skłonienie Putina do zawieszenia broni są dotkliwe sankcje gospodarcze, szczególnie ograniczenie dochodów Rosji z eksportu ropy i gazu.

Volker apelował o wprowadzenie tzw. sankcji wtórnych, które miałyby zniechęcić państwa trzecie – jak Chiny, Indie czy Brazylia – do handlu z Rosją, poprzez możliwość nałożenia na nie bardzo wysokich ceł. Jego zdaniem taka strategia może poważnie osłabić finansowanie rosyjskiej machiny wojennej i zmusić Putina do rozejmu, choć niekoniecznie do trwałego pokoju.

Polityk odniósł się również do trwających w amerykańskim Kongresie prac nad ustawą, która umożliwiłaby prezydentowi nakładanie ceł do 500 proc. na państwa wspierające Rosję. Stwierdził, że ich wprowadzenie byłoby silnym sygnałem dla Putina i krokiem w kierunku zakończenia działań wojennych.

