Na ten wniosek ZUS czeka tylko do końca dnia

Renta wdowia to świadczenie polegające na możliwości łączenia pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. Oznacza to, że osoba uprawniona może pobierać 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie.

Renta wdowia ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej po śmierci współmałżonka.

Renta wdowia. Ostatnie godziny na złożenie wniosku

Jeśli wniosek o rentę wdowią trafi do ZUS do 31 lipca 2025 r. i zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenia będą wypłacane także za lipiec. W przypadku wniosków złożonych później i rozpatrzonych pozytywnie wypłata będzie uruchomiona od miesiąca, w którym dany wniosek wpłynie do ZUS.

Osoby chcące otrzymać rentę wdowią muszą spełnić cztery warunki: osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn); mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku; pozostawać we wspólnocie małżeńskiej do dnia śmierci małżonka; nie być obecnie w związku małżeńskim.

Ograniczenia i limity

Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu ZUS wlicza świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.

Jeśli suma wypłacanych świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. ZUS wyda wówczas decyzję, w której poinformuje wnioskodawcę o pomniejszeniu wypłacanych świadczeń.

Jeśli renta rodzinna lub własne świadczenie będzie wyższe od kwoty limitu, ZUS nadal będzie wypłacać jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierzemy.

