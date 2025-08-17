Przedsiębiorcy jako Cygan

Ogromny hejt wylał się bowiem na przedsiębiorców, którzy skorzystali z możliwości, jakie stworzyli im politycy i urzędnicy. Że cwaniaki, że złodzieje, że wszyscy będziemy za nich płacić. Równie dobrze cwaniakiem można by nazwać podatnika, który korzysta z przysługującej mu ulgi podatkowej, albo nawet klienta w sklepie, który kupuje w promocji. Doprawdy nie wiem, co jest cwaniackiego w korzystaniu z dostępnych legalnie możliwości odzyskania w istocie własnych pieniędzy – bo przecież fundusze NextGeneration EU, na których opiera się KPO, są w całości finansowane ze wspólnego unijnego kredytu. Czyli również z pieniędzy przedsiębiorców. I niestety nas wszystkich.