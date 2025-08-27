Nieoficjalne: Jest porozumienie Orlenu i Synthosu w sprawie SMR-ów

Nowa umowa ma dotyczyć spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), powołanej do realizacji projektów SMR w Polsce.

Nowe rozdanie dla OSGE

Zgodnie z ustaleniami Energetyka24, nowe porozumienie wprowadza równoważenie praw wspólników, co daje Orlenowi większą kontrolę w kluczowych decyzjach korporacyjnych. Spółka uzyskuje również pełny dostęp do amerykańskiej technologii BWRX-300, wcześniej nieuregulowanej między partnerami, co ma otwierać drogę do budowy reaktorów w Polsce.

Pierwszą priorytetową lokalizacją dla SMR w Polsce ma być Włocławek, zaś konkretne projekty mają być realizowane spółki celowe, z większościowym udziałem poszczególnych wspólników. Jak podaje portal, nowa umowa wprowadza także rotacyjność w powoływaniu prezesa zarządu i szefa rady nadzorczej OSGE. Przez pierwsze trzy lata prezesa będzie wskazywał Synthos, a szefa rady Orlen. Po tym okresie role zostaną zamienione. Umowa ma wejść w życie 31 sierpnia 2025 roku.

Sprawa ciągnie się od kilku lat

Spór między Orlenem, spółką Skarbu Państwa, a Synthosem, podmiotem prywatnym, trwał od 2023 roku. Chodziło o kwestie wpływu poszczególnych partnerów na OSGE oraz dostęp do technologii SMR. W tym czasie doszło do wielu kontrowersji, m.in. negatywnych opinii ABW dotyczących lokalizacji reaktorów oraz późniejszych decyzji administracyjnych, które umożliwiały kontynuację projektów SMR.

Tymczasem Orlen i OSGE planują uruchomienie pierwszych jednostek SMR do połowy przyszłej dekady, co ma pozwolić na zapewnienie energii dla zakładów w Płocku i Włocławku. Jak donoszą media, w ubiegłym miesiącu spółka joint venture podpisała list intencyjny z kanadyjskim Ontario Power Generation w zakresie usług i know-how dla polskiej floty SMR. Ponadto OSGE zawarła porozumienia dotyczące budowy modułowych reaktorów BWRX-300 na Węgrzech i Słowacji.

