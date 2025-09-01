Wielka kontrola w całej Polsce. Sypią się mandaty
Udostępnijdodaj Skomentuj
Ekonomia

Wielka kontrola w całej Polsce. Sypią się mandaty

Dodano: 
fot. zdjęcie ilustracyjne
fot. zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
W całym kraju ruszyły kontrole gospodarstw domowych, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Sprawdzane są szamba.

Ponad dwa miliony polskich gospodarstw nie są podłączone do kanalizacji. To właśnie właściciele takich nieruchomości muszą liczyć się z kontrolą ze strony gminy. Sprawdzane jest to, czy właściciele mają podpisane umowy z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości i czy regularnie zlecają opróżnianie zbiorników. Za brak umowy grożą wysokie kary – nawet do 5000 zł.

Kontrole ruszyły. Sypią się mandaty

Kontrole to efekt zaostrzenia przepisów, mających przeciwdziałać nielegalnemu odprowadzaniu ścieków. Samorządy, które zignorują ten obowiązek, narażają się na kary finansowe – wskazuje "Fakt". Dziennik donosi, że kontrole już trwają. W Krakowie urzędnicy sprawdzili 570 posesji, wykryto 151 nieprawidłowości, a 61 właścicieli otrzymało mandaty na łączną kwotę ponad 14 tys. zł. Z kolei w Nowym Targu przeprowadzono ponad 1,5 tys. kontroli, a w Łomiankach blisko 400.

W czasie kontroli, trzeba przedstawić okazać umowę z firmą odbierającą nieczystości oraz dowody ich regularnego wywozu. Za brak umowy grozi mandat w wysokości 500 zł. Jeśli właściciel odmówi współpracy lub utrudni kontrolę, może zostać ukarany grzywną do 5 tys. zł, a nawet zmuszony do przebudowy systemu ściekowego na własny koszt. Urzędnicy mogą pojawić się o dowolnej porze, bez wcześniejszego uprzedzenia.

Jeżeli właściciel będzie próbował ukryć dokumenty albo nie będzie go na miejscu, możliwe jest wezwanie policji. Ma to wynikać z przepisów mających chronić środowisko i zdrowie mieszkańców.

W związku z zaostrzonymi kontrolami część gmin przygotowała dla mieszkańców wsparcie finansowe na budowę przydomowych oczyszczalni. Jednocześnie media wskazują, że nowe regulacje przynoszą efekty, bowiem oczyszczalnie notują wzrost odbieranych nieczystości.

Czytaj też:
Pilna kontrola Ministerstwa Infrastruktury w GITDCzytaj też:
Tysiące podróbek popularnych maskotek na granicy z Niemcami

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: Fakt / money.pl
Czytaj także