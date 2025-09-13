Płatność tylko gotówką. Ogromna awaria terminali płatniczych w całej Polsce

Po godzinie 12:00 zaczęły pojawiać się pierwsze zgłoszenia o niedziałających terminalach, a godzinna fala raportów w serwisie Downdetector wskazywała na ogromną skalę problemu.

Nie działały płatności kartą i mobilne

Awaria objęła zarówno płatności kartami, jak i transakcje mobilne, czyli popularnego Blika. W części sklepów, szczególnie w dużych sieciach handlowych, możliwe było jedynie regulowanie należności gotówką. Wielu klientów informowało o odrzucanych transakcjach i komunikatach o braku autoryzacji.

Około godziny 14:00 eService – operator terminali płatniczych POS, kart oraz płatności internetowych – potwierdził, że doszło do awarii. Firma zaznaczyła, że źródło problemu nie leżało po stronie banków. "Tuż po zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu. Wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie" – poinformowano w komunikacie.

Choć firma przekazała, że usługi zostały przywrócone, użytkownicy w mediach społecznościowych oraz na Downdetectorze nadal sygnalizowali trudności z realizacją płatności. eService rekomendowało w takich przypadkach ponowienie transakcji.

Reakcja rządu Domański i Gawkowski uspokajają

Do sytuacji odniósł się minister finansów Andrzej Domański, który poinformował, że rozmawiał ze Związkiem Banków Polskich. "Płatności kartami płatniczymi są przywrócone. BLIK również działa. Przyczyny awarii będą wyjaśnione" – napisał na platformie X.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokajał, że obecnie nic nie wskazuje na atak z zewnątrz. "Doszło dziś do awarii u jednego z operatorów płatności, co przez krótki czas powodowało problemy w korzystaniu z płatności bezgotówkowych. Obecnie sytuacja wraca do normy. Powody awarii są analizowane" – zapewnił.

Czytaj też:

