Problemy w urzędach. Państwowy system miał awarię

W piątek w godzinach porannych nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu systemu rejestrującego dokumenty paszportowe. Niemożliwe było przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dokumentów. Informację przekazał Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

"W piątek 12 września w godzinach porannych w całym kraju doszło do awarii systemu rejestrującego dokumenty paszportowe. W związku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane do odwołania. Sytuacja dotyczy wszystkich punktów paszportowych" – napisano na profilu urzędu na Facebooku.

Około godz. 11 wszystko wróciło do normy, a obsługa przyjmowania wniosków paszportowych oraz wydawanie dokumentów zostało wznowione.

Cyfryzacja usług

Dzięki systematycznemu procesowi cyfryzacji, coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwić przez Internet. Pomaga w tym aplikacja mObywatel, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z mDowodu korzysta już 10 milionów osób. mPrawo jazdy posiada 5,5 miliona użytkowników. Z dokumentów w usłudze "Moje pojazdy" aktywnie korzysta 5,7 miliona osób, w tym 4,6 miliona właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Kartę Dużej Rodziny w wersji cyfrowej posiada niemal milion użytkowników. Codziennie aplikacja notuje około miliona logowań, a średnia ocen w Google Play i App Store wynosi 4,8, co potwierdza jej wysoką jakość i użyteczność.

Zgodnie ze "Strategią cyfryzacji Polski" do 2035 roku wszystkie kluczowe e-usługi mają być dostępne w aplikacji mObywatel. Tylko w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy wdrożono osiemnaście nowych usług w takich obszarach jak bezpieczeństwo, dokumenty cyfrowe, ochrona danych czy usługi publiczne. Cyfrową legitymację otrzymały między innymi osoby z niepełnosprawnościami, co jest ważnym krokiem dla blisko czterech milionów obywateli. Dodano także katalog "Załatw sprawę", umożliwiający składanie wniosków online – między innymi o dowód osobisty dla siebie, dziecka lub podopiecznego.

Czytaj też:

Dronów było więcej? Zastanawiające słowa prezydenckiego ministra