Polska i Chiny podpisały umowę. Eksport wznowiony

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi przyjechał w poniedziałek do Helenowa pod Warszawą. Szef chińskiej dyplomacji spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim. Politycy nie wygłosili oświadczeń po rozmowach, choć punkt taki pierwotnie był w programie. O ich odwołanie zawnioskowała strona chińska. Z udziałem fotoreporterów odbyło się jedynie powitanie.

Obie strony wyraziły wzajemne zainteresowanie dalszym dialogiem i współpracą na najwyższym szczeblu. Minister Wang Yi podkreślił rosnące znaczenie Polski w Europie, co zostało pozytywnie odebrane przez polską stronę. Na razie wiadomo o jednej konkretnej rzeczy, którą udało się dopiąć.

Umowa z Chinami w sprawie eksportu drobiu

Chodzi o wznowienie eksportu polskiego drobiu do Chin. Przypomnijmy, że handel w tym obszarze został wstrzymany w 2020 roku z powodu, jak podano, wykrycia ognisk ptasiej grypy. Po krótkim okresie odblokowania, w 2024 roku ponownie wstrzymano import z Polski. Podczas spotkania podpisano porozumienie dotyczące regionalizacji eksportu, co ma umożliwić wznowienie sprzedaży polskiego drobiu na rynek chiński.

Regionalizacja to system pozwalający na wyznaczanie stref ochronnych wokół ognisk grypy ptaków. W przypadku wykrycia choroby, z eksportu wyłączani są jedynie producenci z danego regionu, a nie cały kraj. Dzięki temu, nawet w przypadku lokalnych problemów zdrowotnych, eksport mięsa drobiowego z pozostałych obszarów Polski może być kontynuowany.

Powrót polskiego drobiu na rynek Państwa Środka to ważny moment dla rodzimej branży. Chiny to jeden z największych odbiorców mięsa drobiowego na świecie, a polscy producenci od dawna zabiegali o możliwość wznowienia eksportu. Nowa umowa pozwoli na zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie pozycji polskich firm na rynku międzynarodowym.

Spotkanie Wang Yi z Karolem Nawrockim

Szef dyplomacji Chin spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Prezydent przyjął dyplomatę o godz. 15 w Pałacu Prezydenckim. Polska jest kolejnym punktem na trasie chińskiego polityka po jego wizytach w Austrii i Słowenii, które rozpoczął 12 września. Ostatni raz Wang Yi odwiedził Warszawę w 2019 roku.

