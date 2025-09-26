Europa planuje uruchomienie produkcji systemów Patriot

Jak powiedział w rozmowie z Reuters dyrektor zarządzający niemieckiego oddziału MBDA Thomas Gottschild, firma jest również gotowa zwiększyć moce produkcyjne w zakresie wytwarzania pocisków przeciwlotniczych Patriot w nowym zakładzie w Niemczech, jeśli wolumen zamówień przekroczy "pewien próg”.
Plany zbrojeniowe
W 2024 roku Niemcy, Holandia i Hiszpania podpisały kontrakt o wartości 5,1 mld euro na zakup do 1000 pocisków rakietowych od spółki joint venture Raytheon i MBDA. Pociski będą produkowane w nowej fabryce w Bawarii, w południowych Niemczech.
– Jesteśmy na dobrej drodze. Planujemy rozpocząć produkcję pod koniec 2026 roku, aby zapewnić pierwsze dostawy na początku 2027 roku – powiedział dyrektor zarządzający MBDA Deutschland. Nie ujawnił zdolności produkcyjnych zakładu, powołując się na względy bezpieczeństwa, ale powiedział, że zakład będzie w stanie obsłużyć dodatkowe zamówienia.
– Jeśli zamówienia przekroczą pewien próg, jesteśmy gotowi zainwestować w dodatkowe moce produkcyjne – powiedział.
Gottschild zauważył, że MBDA ma doświadczenie techniczne, ponieważ wcześniej zajmowała się serwisowaniem amerykańskich wyrzutni. Zaznaczył również, że firma weźmie udział w opracowaniu pocisku o zasięgu ponad 2000 km. Projekt ten został ogłoszony przez Wielką Brytanię i Niemcy w maju, ale termin rozpoczęcia prac rozwojowych wciąż nie jest znany.
– Bez względu na harmonogram, ważne jest, abyśmy zaczęli jak najszybciej, aby uzyskać bardziej konkretne rezultaty – powiedział.
MBDA prowadzi również prace nad rozwojem bardziej kompaktowych pocisków rakietowych, które mogłyby zestrzeliwać powolne i nisko latające drony.
– Mamy nadzieję podpisać umowę z rządem niemieckim na opracowanie pocisku rakietowego DefendAir do końca roku – powiedział Gottschild, dodając, że pierwsze dostawy spodziewane są za kilka lat.
Czytaj też:
"Rosja nie dała nam wyboru". Zełenski: Ukraina stworzyła nową śmiercionośną brońCzytaj też:
Zatwierdzono pierwszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy opłacony przez NATO
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.