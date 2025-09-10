Niemieckie systemy Patriot pomogły Polsce wykryć rosyjskie drony

Według źródła, na które powołuje się agencja, dwa niemieckie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot rozmieszczone w Polsce były zaangażowane w wykrycie rosyjskich dronów nad terytorium naszego kraju.

Wtargnięcie rosyjskich dronów. Wojsko: To akt agresji

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

W komunikacie wojska czytamy o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisano.

Tusk: 19 naruszeń przestrzeni powietrznej

Premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że minionej nocy doszło do 19 naruszeń przestrzeni powietrznej i że duża część dronów nadleciała z Białorusi. Co najmniej trzy bezzałogowce zestrzelono. Jak dodał premier, Polska będzie wnioskować o uruchomienie artykułu 4. NATO.

Czytamy w nim, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze strony".

Wcześniej o możliwości uruchomienia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego informował po naradzie w BBN prezydent Karol Nawrocki. Według Tuska, obaj z prezydentem są zdeterminowani, by w tej sprawie działać "jak jedna pięść".

Reuters: NATO nie traktuje wtargnięcia dronów do Polski jako ataku

NATO nie traktuje wtargnięcia dronów na terytorium Polski jako ataku – poinformowało Reutersa źródło w Sojuszu. Według niego wstępne dane wskazują na celowe wtargnięcie od sześciu do dziesięciu rosyjskich dronów.

Agencja napisała, że w nocnej operacji brały udział polskie myśliwce F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS i samoloty służące do tankowania w powietrzu, obsługiwane wspólnie przez NATO.

Czytaj też:

Szef Sztabu Generalnego Białorusi: Polska została poinformowana o zbliżających się dronach