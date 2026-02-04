Zobaczyła wpis Środy i nie wytrzymała. "Jak można ziać taką butą i pogardą?!"

Prof. Magdalena Środa opublikowała kolejny wpis w mediach społecznościowych. Tym razem zaatakowała nie tylko prezydenta Karola Nawrockiego, ale... całe polskie społeczeństwo. Pretekstem do frontalnego ataku stały się wyniki najnowszego rankingu zaufania CBOS.

Okazuje się, że prezydent Nawrocki to jedyny polityk, któremu ufa więcej niż połowa Polaków (52 proc.). Na dalszych miejscach znaleźli się przedstawiciele koalicji rządzącej: wicepremier, minister obrony narodowej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz (46 proc.), wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (45 proc.), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (42 proc.) oraz premier Donald Tusk (41 proc.).

Pełczyńska-Nałęcz o wpisie Środy: Jak tak można?!

"Jak czytam, że Karol Nawrocki cieszy się zaufaniem ponad połowy społeczeństwa, to myślę sobie: a niech na to społeczeństwo spadną wszystkie zarazy, i autorytaryzm i faszyzm i ludzka głupota, bo jesteśmy warci chyba właśnie takich beznadziejnych, despotycznych »polityków« jak Trump, Duda, Orban i Nawrocki..." – napisała na Facebooku Magdalena Środa.

"Jak w miarę rozsądny, troszkę chociaż myślący i umiejący czytać człowiek może widzieć w Nawrockim kogoś więcej niż przypadkowego, dętego narcyza, który dzięki pijarowym technikom dostał schedę po Dudzie?" – grzmiała.

Jej słowa skomentowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, a od ostatniej soboty przewodnicząca Polski 2050. "Jak można ziać taką butą i pogardą do ludzi/współobywateli?!" – nie kryła oburzenia.

"Zamiast usłyszenia potrzeb i rozmowy, poczucie wyższości i kompletny brak refleksji. Niestety część tzw. elit III RP nie wyciągnęła żadnych wniosków z 8 lat rządów PiS. Nic nie rodzi się w próżni. A potem będzie szok i niedowierzanie, jak skrajna prawica dojdzie do władzy" – stwierdziła polityk.

