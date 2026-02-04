Rozmowy Watykanu z Bractwem św. Piusa X. Podano termin

Spotkanie będzie okazją do nieformalnego i osobistego dialogu, który pomoże zidentyfikować skuteczne narzędzia wymiany poglądów, mogące doprowadzić do pozytywnych rezultatów – wskazał 4 lutego rzecznik Stolicy Apostolskiej.

Wcześniej Matteo Bruni poinformował, że Stolica Apostolska dąży do uniknięcia rozłamu w relacjach z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X, odnosząc się do zapowiedzianych przez Bractwo święceń biskupich.

"Kontakty między Bractwem św. Piusa X a Stolicą Apostolską są kontynuowane, a ich celem jest uniknięcie rozłamów lub jednostronnych rozwiązań w odniesieniu do pojawiających się problemów" – tak Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące komunikatu Bractwa, w którym zapowiedziano udzielenie święceń biskupich.

Przełożony FSSPX w Niemczech: Konieczność musi być ewidentna

W rozmowie z jednym z dzienników przełożony niemieckiego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X ks. Stefan Pfluger został zapytany o możliwe święcenia biskupie w bractwie. Przyznał, że aby do nich doszło musi zaistnieć "ewidentna konieczność". – Coś innego byłoby zupełnie niekościelne. Do myślenia kościelnego należy również to, by starać się ze wszystkich sił o uzyskanie zgody Rzymu na jakiekolwiek święcenia biskupie – tłumaczył kapłan w 2024 roku w rozmowie z "Die Tagespost".

– Mamy obecnie dwóch biskupów pomocniczych. Nie możemy oddzielić kwestii biskupów od fundamentalnego pytania o nasze istnienie. Nasz założyciel abp Marcel Lefebvre wyświęcił w 1988 własnych biskupów, bo było to konieczne. Byliśmy izolowani ze względu na naszą ścieżkę w sprawie liturgii i odrzucenie niektórych punktów oficjalnego nauczania po II Soborze Watykańskim – wyjaśnił ks. Pfluger. Dodał, że nie można "tak po prostu wyświęcić biskupów" i wierni muszą to zrozumieć.

Jednocześnie przełożony bractwa w Niemczech zapewnił, że FSSPX "nie buduje żadnej przeciw-hierarchii". – Nie chcemy oddzielać się od Rzymu. Należymy do Kościoła. Nasi biskupi są tylko biskupami pomocniczymi, których zadaniem jest zabezpieczyć udzielanie sakramentów i święceń w naszych wspólnotach i seminariach – stwierdził ks. Stefan Pfluger. Podkreślił, że Bractwo nie ma zasady, by być nieposłuszne papieżowi.

Burzliwa historia Bractwa św. Piusa X

Bractwo św. Piusa X zostało założone w 1970 r. przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a w Szwajcarii w celu zachowania tradycyjnych praktyk katolickich w obliczu reform Soboru Watykańskiego II.

Wyświęcenie przez abp. Lefebvre'a w 1988 r. czterech biskupów bez zgody papieża doprowadziło do ekskomuniki jego samego i biskupów, uznanej przez papieża Jana Pawła II za "akt schizmatycki".

Chociaż papież Benedykt XVI zniósł ekskomunikę w 2009 r., zgromadzenie ma nieuregulowany status kanoniczny. Papież Franciszek przyznał księżom FSSPX prawo do ważnego spowiadania w 2015 r.

