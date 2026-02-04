Czarzasty chce ustalać tematy RBN. Cenckiewicz: Brakuje mu ponad 10,5 mln głosów

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec zwrócił się w środę do szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza o rozszerzenie porządku obrad RBN o punkt dotyczący wyjaśnienia "charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną".

Drugi punkt, proponowany przez Kancelarię Sejmu, dotyczy wyjaśnienia "przeszłej pracy Prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90. i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności".

Cenckiewicz odpowiada. "Proszę przekazać"

"Panie Ministrze Marku Siwiec, informuję Pana jako byłego szefa BBN, a teraz szefa Kancelarii Sejmu, że to Pan Prezydent – jako gospodarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego – określa tematykę posiedzenia Rady (art. 135 Konstytucji RP). Proszę przekazać Panu Marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu, że w sprawie decydowania o przedmiocie i tematyce posiedzenia RBN brakuje mu 10 584 545 głosów, jakie winien otrzymać w wyborach prezydenckich" – zareagował we wpisie na platformie X Sławomir Cenckiewicz.

Niebezpieczne związki Czarzastego?

Według doniesień Telewizji Republika, Włodzimierz Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki Transakcja, powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawia się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

Dodatkowo, przewodniczący Nowej Lewicy miał nie złożyć wymaganej ankiety bezpieczeństwa osobowego, co jest standardową procedurą dla osób z dostępem do informacji niejawnych. Pomimo tego, zasiadał w sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Kancelaria Sejmu poinformowała w odpowiedzi, że marszałek ma pełną ochronę kontrwywiadowczą i dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli, a służby nie zgłosiły wobec niego żadnych nieprawidłowości.

