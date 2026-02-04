"Czy starczy Panu odwagi?". Trwa wymiana ciosów między Nawrockim a Czarzastym

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Poruszenie przez prezydenta tego tematu nie spodobało się marszałkowi Sejmu. W trakcie rozmowy z dziennikarzami Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że w hotelu, w którym pracował Nawrocki, "występowały procedery nielegalne, w tym prostytucja i sutenerstwo". Zastrzegł, że "nie była to działalności przyszłego pana prezydenta".

– Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. (...) Mam taką prośbę, może zajmie się pan rozwiązywaniem problemów Polaków, a nie szczuciem ludzi – argumentował marszałek.

Jednocześnie Kancelaria Sejmu wystąpiła z oficjalnym wnioskiem o rozszerzenie obrad RBN o kwestie przeszłości Nawrockiego.

Leśkiewicz: To zamknęłoby sprawę

Wypowiedź Czarzastego wywołała reakcję w Pałacu Prezydenckim. Rzecznik Karola Nawrockiego zamieści w sieci wpis, w którym wezwał marszałka Sejmu do poddania się gruntownemu sprawdzeniu przez służby pod kątem kontaktów z Rosjanami. Rafał Leśkiewicz przypomniał, że w przeszłości Karol Nawrocki kilkukrotnie był w ten sposób sprawdzany.

"Prezydent RP Karol Nawrocki w przeciwieństwie do Pana @wlodekczarzasty kilkukrotnie przeszedł pozytywnie procedurę dostępu do informacji niejawnych, w trybie poszerzonego postępowania sprawdzającego. W 2009, 2014 i 2021 roku. Służby specjalne prześwietliły dokładnie obecnego Prezydenta RP. Karol Nawrocki nigdy nie miał nic do ukrycia, więc bez żadnych obaw poddawał się gruntownym sprawdzeniem. Godność urzędu nie polega na nietykalności. Poddanie się tej procedurze przez Pana Marszałka Czarzastego zamknęłoby sprawę. Czy starczy Panu odwagi, Panie Marszałku?" – napisał Leśkiewicz na swoim koncie na platformie X.

