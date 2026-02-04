Planował zamach na Trumpa. Resztę życia spędzi w więzieniu

We wrześniu 2025 r. Ryan Routh usłyszał pięć zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa Donalda Trumpa. Do zdarzenia doszło 15 września 2024 r., niespełna dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi w USA. Według ustaleń śledczych, agent Secret Service udaremnił wówczas próbę zamachu na ówczesnego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy ten grał w golfa w National Golf Club w West Palm Beach na Florydzie.

W środę, 4 lutego 2026 r. 59-letni Routh został skazany przez sąd na Florydzie na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W trakcie procesu mężczyzna nie przyznał się do winy, nie skorzystał też z pomocy prawników i bronił się sam, mimo braku stosownego wykształcenia.

Chciał zabić Trumpa. Usłyszał wyrok

W pisemnym uzasadnieniu wyroku sędzia Aileen Cannon stwierdziła, że przestępstwa Routha "bezsprzecznie uzasadniają karę dożywotniego pozbawienia wolności". "Przez kilka miesięcy podejmował działania mające na celu zamordowanie ważnego kandydata na prezydenta, wykazywał wolę zabicia każdego, kto stanie mu na drodze, i od tamtej pory nie wyraził żalu ani skruchy swoim ofiarom" – wskazała, cytowana przez BBC.

Ryan Wesley Routh urodził się 18 lutego 1966 r. w Karolinie Północnej. Z zawodu jest budowlańcem. Przed aresztowaniem mieszkał na Hawajach. W mediach społecznościowych często wypowiadał się na tematy polityczne, krytykował Donalda Trumpa, a także wyrażał silne poparcie dla Ukrainy.

Amerykańskie media opisywały, że mężczyzna wielokrotnie zachowywał się nieprzewidywalnie podczas rozprawy. Wyzwał Trumpa na partyjkę golfa, odnosił się do Adolfa Hitlera i Władimira Putina. Po uznaniu go za winnego przez ławę przysięgłych, próbował dźgnąć się w szyję długopisem. Funkcjonariusze szybko wyprowadzili go z sali sądowej.

Routh miał długą kartotekę kryminalną przed próbą zamachu na Trumpa. W latach 1984-2016 został skazany na podstawie ponad 100 zarzutów karnych dotyczących różnych przestępstw i był aresztowany co najmniej osiem razy. Zazwyczaj otrzymywał zwolnienie warunkowe lub dozór kuratora.

Czytaj też:

Nagły ruch Trumpa w Minnesocie. Chodzi o 700 agentów ICE