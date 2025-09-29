Blackout, wojna lub kataklizm. Oto co powinieneś mieć w domu

Pod koniec sierpnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował "Poradnik bezpieczeństwa". Zawarto w nim wskazówki, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie czy ataki terrorystyczne. Szef MON poinformował, że poradnik "trafi już niedługo do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych".

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "Polska będzie na razie jednym z niewielu państw w Europie, która tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną".

Co warto mieć w domu?

W broszurce zawarto m.in. informacje o tym, co warto mieć w domu na wypadek kryzysu. Jedną z pozycji są zapasy jedzenia i wody na co najmniej trzy dni. Konieczne jest także posiadanie odpowiedniej ilości leków, środków higienicznych i środków czystości codziennego użytku. Eksperci radzą, aby wybierać produkty z długim terminem przydatności do spożycia, które nie wymagają skomplikowanego przygotowania.

Jak dokładnie powinny wyglądać nasze zapasy? Oto przykładowa lista: minimum 3 litry wody na osobę dziennie, konserwy, suchary, makarony, ryż, kasze, produkty w słoikach, puszkach, konserwach, batony energetyczne, suszone owoce, bakalie.

W domowej apteczce, oprócz przyjmowanych na stale leków, powinny znaleźć się także: bandaże i opatrunki, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwbiegunkowe oraz maseczki ochronne i folia termiczna.

Jeśli chodzi o środki czystości i higieny, to warto mieć ze sobą: papier toaletowy i chusteczki nawilżane, środki dezynfekujące, tabletki do uzdatniania wody, worki na śmieci, wiadro z pokrywą.

Eksperci wskazują, że dobrze mieć również zapas baterii i powerbanków, gotówkę, świece i zapałki, oraz podstawowe narzędzia, takie jak noże, nożyczki, czy małe piły do cięcia.

Czytaj też:

Jak ochronić majątek na wypadek wojny? Eksperci wskazują trzy podstawowe rzeczy