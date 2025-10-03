Polski przewoźnik pozwał Boeinga. To pierwszy taki przypadek

Pozew Polskich Linii Lotniczych LOT dotyczy leasingu samolotów Boeing 737 Max. Polski przewoźnik twierdzi, że Boeing nakłonił go do leasingu wadliwych samolotów, które uziemiono po dwóch zagranicznych katastrofach lotniczych.

"Sędzia okręgowy USA Ricardo S. Martinez zdecydował, że zarzuty Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. dotyczące wprowadzenia w błąd oraz zatajenia informacji przez Boeinga mogą zostać przedstawione ławie przysięgłych podczas procesu zaplanowanego na 3 listopada" – poinformował amerykański portal Law360.

PLL LOT walczą o odszkodowanie od Boeinga

Z pism sądowych, na które powołał się serwis, wynika, że firmy spierają się o wypowiedzi dwóch pracowników Boeinga, Keitha Laverkuhna i Michaela Teala, którzy pracowali nad samolotami Boeing 737 Max. Kluczowa dla sprawy ma być ich wiedza o systemie MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), czyli elemencie, który wpływa na kontrolę lotu.

Boeing przekonywał, że wypowiedzi jego pracowników dotyczące postępów nad MCAS to "zwykłe przechwałki" oraz "wyrażanie nadziei lub oczekiwań na przyszłość". Argument ten miał odrzucić sędzia prowadzący sprawę. W jego ocenie wypowiedzi te mogły wprowadzać w błąd co do ryzyka związanego z leasingowanymi samolotami. Sędzia federalny w stanie Waszyngton zdecydował, że ława przysięgłych powinna ocenić działania amerykańskiego koncernu.

Paweł Mazur z kancelarii Wardyński i Wspólnicy w opinii przekazanej PAP ocenił, że werdykt ten otwiera polskiemu przewoźnikowi drogę do dochodzenia pełnego odszkodowania od Boeinga. – Wyrok nie przesądza o wygranej którejkolwiek ze stron procesu, ale stawia Boeinga po raz pierwszy w sytuacji, gdy będzie musiał bronić swoich racji na rozprawie z udziałem ławy przysięgłych – zauważył.

PLL LOT pozwały Boeinga w październiku 2021 r. w sądzie federalnym w stanie Waszyngton, zarzucając mu fałszywe przedstawianie kwestii bezpieczeństwa, osiągów i efektywności paliwowej leasingowanych maszyn. Polski przewoźnik miał być na tym stratny ponad 250 mln dolarów. Powód? Blisko dwuletnie uziemienie samolotów po dwóch zagranicznych katastrofach lotniczych z 2018 i 2019 r., w których brały udział takie same modele Boeinga. Zginęło w nich odpowiednio 189 i 157 osób.

